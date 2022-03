26-letnia aktorka porno brutalnie zamordowana. Sprawca sam opowiedział o szczegółach makabry

Śledztwo rozpoczęło się od znalezienia szczątek Carol Maltesi, chociaż już wcześniej, w ramach zachowania pozorów odpowiedzialny za jej morderstwo Davide Fontata, zgłosił na policji jej zaginięcie. Niepokoiła się rodzina kobiety, która nie miała z nią bezpośredniego kontaktu, w tym były partner Maltesi, z którym miała 6-letniego syna. Wyznał w wywiadzie, że otrzymywał odpowiedzi na wiadomości tekstowe (sprawca udawał, że jest Maltesi), jednak nie widział jej przez bardzo długi czas. Rodzina kobiety także była na policji w sprawie jej zaginięcia.

Po tym, jak kilkanaście dni temu policja znalazła szczątki Maltesi, dzięki tatuażom, których nieudolnie próbował pozbyć się sprawca, udało się zawęzić grono podejrzanych o makabryczną zbrodnię. Davide Fontana był jej sąsiadem (mieszkała w Rescaldina we włoskiej prowincji Mediolan). Bankowiec i aktorka filmów dla dorosłych spotykali się regularnie, ponieważ ten opowiadał jej, że jest zainteresowany zaangażowaniem się w branżę porno. Fontana pasjonował się też fotografią i często robił zdjęcia Maltesi, które ta potem zamieszczała na swoich stronach internetowych.

Sprawca opowiedział o makabrycznej zbrodni

Opis zbrodni, jaki przedstawił 43-letni mężczyzna śledczym jest makabryczny. Jego zeznania cytuje włoski dziennik „Corriere della Sera”. Wiadomo, że Fontana przywiązał kobietę do metalowego słupa w jej domu czarną, grubą taśmą klejącą, a następnie założył jej na głowę plastikową reklamówkę. – Zacząłem uderzać ją młotkiem po całym ciele, nie mocno. Kiedy dotarłem do jej głowy, zacząłem ją bić mocniej, nie wiem dlaczego. Nie wiem, co się ze mną stało. Myślę, że już nie żyła, ale ponieważ nie wiedziałem, co jeszcze zrobić, poderżnąłem jej gardło nożem kuchennym. Patrzyłem na to przez pół godziny, a potem wróciłem do domu – opowiedział.

Mężczyzna kupił zamrażarkę na Amazonie, pociął szczątki kobiety i trzymał je tam przez dwa miesiące. Później, gdy sprawa poszukiwań Maltesi stała się medialna, próbował m.in. spalić jej ciało na grillu. Gdy to się nie udało, zabrał poćwiartowane zwłoki i porzucił je tam w czarnych workach. 20 marca natknął się na nie przypadkowy turysta.

Czytaj też:

Piotr Żyła zagrał w filmie, który jest już na Netflix. „Na początku trochę się stresował”