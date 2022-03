Była żona Kamila Durczoka ujawniła przyczynę śmierci dziennikarza

Kamil Durczok zmarł we wtorek 16 listopada 2021 roku, pomimo długiej reanimacji. Wieloletni dziennikarz TVN miał rozległy krwotok wewnętrzny, którego lekarze nie byli w stanie opanować. Jak podano, wynikał on z zaostrzenia choroby, z którą Durczok borykał się od dawna.

Marianna Dufek, była żona kontrowersyjnego dziennikarza, konsekwentnie unikała do tej pory udzielania informacji na temat przyczyny śmierci Durczoka. Niespodziewanie postanowiła jednak teraz przekazać, co wpłynęło na tragedię. Udzieliła wywiadu Mateuszowi Szymkowiakowi z „Fashion Magazine”.

Była żona Durczoka: Nie zostawiał mnie dla jednej kobiety, ale dla wielu



W udostępnionych fragmentach rozmowy Dufek przekazała, że zgodziła się na rozmowę, ponieważ traktuje to jako autoterapię i ten rozdział w jej życiu się domknął. Zdaniem kobiety, problemy jej męża zaczęły się, gdy objął stanowisko szefa „Faktów”. Przyznała, że powodów do rozstania z Durczokiem „było pewnie wiele”, jednak na początku nie zdawała sobie sprawy z jego problemów.

– Dopiero dużo później zrozumiałam, że on się nie rozstawał ze mną dla jednej kobiety, ale dla wielu. W tym sensie był uczciwy, ale nie miał odwagi tego powiedzieć (...). Że jest wielokrotnie uzależniony. Nie miałam tej świadomości. A jeśli mi się kiedyś pojawiła taka myśl, to ją zwyczajnie wyparłam. Nie miałam dowodów. Byłam daleko – powiedziała.

Marianna Dufek ujawniła przyczynę śmierci Kamila Durczoka



Z alkoholem, według słów Dufek, u Durczoka było różnie. Zaczęło się niewinnie. – To było takie lekkie picie. Wino dla relaksu. Od piątku do niedzieli. O tym, co działo się w Warszawie, nie miałam pojęcia. A potem już go nie znałam – przyznała.



Odnosząc się do przyczyn śmierci Durczoka, Dufek poinformowała, że dziennikarz chorował na żylaki przełyku i zdawał sobie też dobrze sprawę z tego, że potrzebuje przeszczepu wątroby. Nie zdecydował się jednak na operację. – Wiedział, że jest bardzo chory, i myślę, że podświadomie chciał końca. Po jego śmierci zadzwonił do mnie nasz dobry znajomy – transplantolog(...). Powiedział, że Kamil po pierwszym ataku, kiedy przeszedł transfuzję, wiedział, że konieczny jest przeszczep wątroby. Miał zacząć przygotowywać się do procedury, ale więcej nie zadzwonił. Musiałby przestać pić. I zacząć inaczej żyć, przestawić wiele rzeczy w głowie. Nie wyobrażam sobie też sytuacji, w której na dobre ruszyłyby procesy sądowe. Miał pełną świadomość, co mu grozi. Górę wziął jego gen autodestrukcji – powiedziała.

