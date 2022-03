Harry Styles ogłosił trzeci solowy album! Jest zapowiedź i data premiery krążka

Niewiele wiadomo na temat samego albumu „Harry House”. Podano, że znajdzie się na nim 13 nowych utworów, a sam artysta pokazał jego okładkę. Styles opublikował też krótki zwiastun, który nie zawiera jednak żadnej nowej muzyki poza ścieżką dźwiękową syntezatora. Na nagraniu widzimy, jak Styles wchodzi na scenę teatru i uśmiecha się, podczas gdy wokół niego podnosi się fasada domu.

instagram

Wiadomość o albumie była spodziewaną. Zanim pojawiła się informacja o tym, że Styles będzie headlinerem festiwalu Coachella 15 i 22 kwietnia, pojawiały się przecieki medialne na temat jego nowego krążka. W lutym tego roku zaobserwowano gwiazdę na ulicach Londynu, podczas kręcenia teledysku - leżał na gigantycznym łóżku, które ciągnięto w okolice Pałacu Buckingham.

Harry Styles

Harry Styles w latach 2010-2016 był wokalistą zespołu One Direction, z którym wydał pięć albumów studyjnych. Po zawieszeniu działalności boys bandu w kwietniu 2017 roku wydał swój pierwszy solowy singiel „Sign of the Times”, promując swój krążek „Harry Styles”. W grudniu 2019 roku wydał kolejny album, zatytułowany „Fine Line”, który przyniósł mu trzy nominację do Grammy. Styles gra też w filmach. Zadebiutował w 2016 roku w „Dunkierce”. W 2020 roku rozpoczął pracę na planie filmu „Don't Worry Darling”, reżyserowanego przez jego partnerkę Olivię Wilde.

Czytaj też:

HBO Max ma nową funkcję, którą pokochają użytkownicy. Podpowiadamy, gdzie ją znaleźć