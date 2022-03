Rusin krytykuje Agatę Dudę za akcję w Dzień Kobiet. Apeluje o obserwowanie konta Zełenskiej

Agata Duda z okazji Dnia Kobiet postanowiła zabrać głos w sprawie ataku, którego Rosja dopuściła się na Ukrainie. Ponad dwa tygodnie temu wojska Putina zaatakowały naszych wschodnich sąsiadów, a krwawe walki trwają do dziś. Wiele z polskich gwiazd, celebrytów oraz ludzi ze świata sztuki i kultury angażuje się w pomoc Ukraińcom i mało kto pozostaje obojętny na dramat uchodźców. Do tej grupy dołączyła Agata Duda, która opublikowała zdjęcie z kartką na której czytamy: „Rosyjskie kobiety zatrzymajcie wojnę”. Pierwsza dama apeluje, by zdjęcia właśnie z takim napisem publikować w sieci. Fotografia Agaty Dudy jako wzór pojawiła się na oficjalnej stronie prezydenta, a opis akcji przetłumaczono na cztery języki. Akcja ma zachęcić kobiety mieszkające w Rosji do powstrzymania swoich mężów, ojców i braci przed „dalszym rozlewem krwi”.

Dziewuchy Dziewuchom: Ilekroć Agata Duda przerywa milczenie, jest tylko gorzej

Akcję zainicjowaną przez Agatę Dudę szybko skomentowało stowarzyszenie Dziewuchy Dziewuchom. Przedstawicielki opublikowały post na Instagramie, w którym szeroko opisują dlaczego pomysł pierwszej damy jest nietrafiony. Krytyka pada już w pierwszym zdaniu: „Ilekroć Agata Duda przerywa milczenie, jest tylko gorzej”. Aktywistki zwracają uwagę na trudną sytuację Rosjanek, które same mają niewiele do powiedzenia: „Czy można się bardziej zaorać? Droga Agato, to nie rosyjskie kobiety są odpowiedzialne za wojnę – to jest męska zabawa zakorzeniona w toksycznych wzorcach” – czytamy. W poście nie brakuje też opisu codzienności kobiet żyjących w Rosji: „Choć przemoc domowa ma w Rosji niebywałą skalę, za rządów Putina wprowadzono prawo, zgodnie z którym pierwsze pobicie w rodzinie nie jest przestępstwem. Dopiero »dogrywka« ma taką kwalifikację”.

Kinga Rusin krytykuje działalności Agaty Dudy

Kinga Duda także brała głos ws. inicjatywy Agaty Dudy. Dziennikarka udostępniła na swoim profilu post stowarzyszenia Dziewuchy Dziewuchom i zachęciła do lektury. „Bardzo trafne spostrzeżenie” – napisała. Dodała też, że chętnie poleciłaby tekst pierwszej damie, ale ta nie ma konta na Instagramie. Ten komentarz okazał się świetnym pretekstem do polecenia działalności w mediach społecznościowych pierwszej damy Ukrainy Oleny Zełenskiej. „To jest konto, które trzeba śledzić” – napisała Rusin. Podobne zdanie o żonie Zełenskiego i jej postawie w obliczu tragedii jaka spotkała Ukrainę ma Martyna Wojciechowska. Dziennikarka we wzruszającym wpisie z okazji Dnia Kobiet, nazwała ją „Pierwszą Wojowniczką”.

