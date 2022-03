„Tygodnik Podhalański” zasłoni oczy Władimira Putina czarnym paskiem. Jak w przypadku „bandytów i morderców”

O nowej polityce dotyczącej zdjęć przywódcy Rosji poinformowali dziennikarze „Tygodnika Podhalańskiego” na Twitterze. „W polskich mediach bandytom i mordercom zasłaniamy twarz paskiem. Postanowiliśmy, że od dziś tylko w ten sposób będziemy publikować wizerunek Putina” – czytamy.

Jerzy Jurecki, twórca i wydawca „Tygodnika Podhalańskiego”, w rozmowie z Press nazwał całą akcję „małą wojenką”. – Sprawa jest oczywista. Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę. Rosjanie zabijają ludzi. To, co się w tej chwili dzieje, jest po prostu morderstwem. W konsekwencji, trudno nazwać Putina inaczej niż mordercą – argumentował.

Akcja „głosu” z Google Maps

Przypomnijmy, 4 marca Jarosław Juszkiewicz, znany dziennikarz, którego Polacy kojarzą też jako głos z Google Maps, opublikował na swoim kanale na YouTube specjalny apel do prezydenta Rosji. „Panie Putin, wielu ludzi w Polsce zna mój głos, pan zapewne nie” – mówi. „Jeżeli ogląda pan ten film w swoim bunkrze, to gratuluję. Wkrótce znajdzie się pan w podobnym miejscu, ale bez dostępu do sieci i z trochę gorszym jedzeniem” – mówi po rosyjsku dziennikarz. Na końcu przekazuje już głosem „nawigatora” i w języku polskim: „Kieruj się do więzienia”.

