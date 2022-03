Sting po latach śpiewa utwór „Russians”. „Zatrzymać wojnę”

„Rzadko śpiewam tę piosenkę od czasu, gdy ją napisałem, ponieważ nie sądziłem, że będzie ona ponownie ważna. Ale w świetle krwawej i żałośnie błędnej decyzji jednego człowieka o inwazji na pokojowego, niegroźnego sąsiada, piosenka jest po raz kolejny rodzajem apelu o nasze wspólne człowieczeństwo. Dla odważnych Ukraińców, walczących z tą brutalną tyranią, a także wielu Rosjan, którzy protestują przeciwko temu, mimo groźby aresztowania i więzienia. Kochamy nasze dzieci. Zatrzymać wojnę” – napisał Sting, zamieszczając nagranie.

Piosenka „Russians” Stinga

„Russians” został wydany na czwartym singlu, który promował debiutancki solowy album „The Dream of the Blue Turtles” Stinga. Główny temat muzyczny kompozycji Sting oparł na muzyce autorstwa rosyjskiego kompozytora Siergieja Prokofjewa, którą napisał do radzieckiego filmu „Car Szaleniec”.

Utwór jest komentarzem oraz apelem, krytykującym dominującą wtedy zimnowojenną politykę międzynarodową i doktrynę gwarancji wzajemnego zniszczenia Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Teledysk jest nakręcony w biało-czerwonych barwach i przypomina film „Obywatel Kane”.

