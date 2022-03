Maja Ostaszewska przyjęła rodzinę z Ukrainy. Pokazała zdjęcie

Polskie gwiazdy pomagają Ukraińcom na wszelkie sposoby. Niektórzy wspierają uchodźców finansowo, inni oferują mieszkania. Polski przemysł muzyczny przekazał na pomoc mieszkańców zaatakowanego kraju niemal milion złotych. Michał Wiśniewski i jego syn Xavier wybrali się do Hrubieszowa, by pomóc Ukraińcom w transporcie. TVP razem z Caritasem zorganizowało koncert charytatywny, z którego dochód przekazano naszym wschodnim sąsiadom. W tym przypadku nie obyło się jednak bez dyskusji między dotyczącej honorarium. Edyta Górniak i Justyna Steczkowska poróżniły się do tego stopnia, że jedna drugiej zagroziła sądem. Pod swój dach rodzinę z Ukrainy przyjęli Maciej Stuhr i Zbigniew Chajzer, którzy ze szczegółami opowiedzieli o tym wydarzeniu. Do tego grona dołączyła Maja Ostaszewska. Aktorka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widoczne są dwie kobiety i mała dziewczyna, a także jej rodzice. Fotografię opatrzyła wzruszającym wpisem.

„Niezwykle długie, bezsenne dwie doby”

W poście udostępnionym przez aktorkę możemy zobaczyć Ukrainki, którym pomogła: Darię, Elenę oraz malutką Wikę. Jak napisała Maja Ostaszewska obecnie rodzina jest już bezpieczna. Ich podróż do Polski trwała dwie doby. „To były niezwykle długie, bezsenne dwie doby, tyle czasu zajęło im przekroczenie granicy i tyle na nie czekałam”. Ostaszewska zabrała je tuż spod polskiej granicy. Uchodźczynie od czasu wybuchu wojny w łóżkach spędziły tylko jedną noc. „Resztę spędziły w schronach w metrze i podróży. Były tak wykończone, ze najpierw zabrałam je do moich rodziców” – napisała.

Obecnie rodzina przebywa już w Warszawie, a aktora pomaga załatwić im formalności. Jutro docelowo trafią do mieszkania, gdzie będą mogły zostać na dłużej, a w tym będzie pomagać Magda Różdżka.

Maja Ostaszewska zachęca do przyjmowania uchodźców

Na koniec wpisu Maja Ostaszewska podziękowała też wszystkim tym, którzy włączają się w pomoc Ukraińcom: „Wiem, ze osób tak pomagających jest cała masa. Chcę Wam napisać, ze kocham Was za to i ze wzruszeniem wpisuję się w tę wspólnotę”. Aktorka wspomniała też o uchodźcach z innych krajów, którzy również potrzebują naszego wsparcia. „Niech to doświadczenie otworzy serca na pomoc innym osobom uchodźczym. Z Syrii, Afganistanu czy Iraku także uciekają by żyć bez lęku o życie swoich dzieci” – podsumowała.

