Antek Królikowski w ogniu krytyki. Nawet wśród współpracowników

Mimo że małżeństwo nie komentuje swojego rozstania, to wszystko na to wskazuje. Brak wspólnych zdjęć, niezaprzeczaniem doniesieniom, a przede wszystkim fakt, że Antek Królikowski zobaczył swojego syna dopiero kilka dni po porodzie, w międzyczasie nie zapominając jednak o udostępnieniu na stories zdjęcia Joanny Opozdy ze szpitala, które sama opublikowała. Jak wynika z medialnych doniesień, Antek ma mieć już nową partnerkę. Główni zainteresowani nie komentują sprawy wprost. Z aktorką skontaktowała się w tej sprawie redakcja Plejady. Joanna Opozda wysłała do serwisu zdawkową wiadomość, jednak nie zaprzeczyła doniesieniom, a poprosiła o uszanowanie prywatności: „Jestem w połogu, dwa dni po urodzeniu dziecka, proszę o uszanowanie mojej prywatności w tym czasie”. Potem głos zabrał Królikowski. Aktor przyznał w poście na Instagramie, że swojego synka pierwszy raz zobaczył dopiero 25 lutego i że był to „ważny, ale trudny weekend”. Poprosił też fanów, by „nie poddawać się tej niepotrzebnej manipulacji”.

Krytyka nie tylko wśród internautów

Wpis jednak niewiele zmienił. Nie tylko internauci nie zostawiają na Antku suchej nitki. Po nieprzychylnych komentarzach, które zostawiają oni na jego instagramowym profilu, przyszedł czas na środowisko filmowe. Królikowski jest w trakcie zdjęć do filmu „Porady na zdrady 2”. Jak informuje portal Plotek – celebryta ma nie radzić sobie po rozstaniu z Joanną.

„Antek jest w słabej formie psychicznej, martwi się swoimi kłopotami prywatnymi, a także hejtem, który go dotyka. Trudno w takiej sytuacji skoncentrować się i bez problemu wejść w rolę – na dodatek komediową. Producenci zastanawiają się, czy w tej sytuacji nie przesunąć zdjęć do »Porad na zdrady 2«. Komfort i dyspozycja aktorów są dla nich ważne” – czytamy w serwisie.

Ekspert od zdrad?

Według doniesień informatora Plotka, w środowisku filmowym ma się żartować, że udział Królikowskiego w produkcji „Porady na zdrady 2” nie jest przypadkowy. „Za plecami pracownicy żartują, że Antek jest prawdziwym ekspertem od porad na zdrady” – czytamy.

