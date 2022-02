Jana Holoubka wchodzi na plan kolejnego filmu. Będzie o agentach specjalnych PRL

Jan Holoubek jest jednym z najbardziej uznanych reżyserów młodego pokolenia, jego debiutancki film fabularny „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" zdobył wiele nagród i uznanie krytyków. Reżyser i tym razem inspiruje się prawdziwymi historiami. W filmie „Doppelgänger. Sobowtór" fabuła skupiać się będzie wokół kradzieży tożsamości.

– Najważniejszą dla mnie warstwą filmu, ukrytą pod kryminałem, jest ta psychologiczna, dotycząca tożsamości. „Doppelgänger. Sobowtór" jest opowieścią o jej utracie. Fascynująca jest dla mnie równoległość bohaterów, którzy niemal równocześnie tego doświadczają. To gatunkowy thriller psychologiczny, który przenosi nas w fascynujący czas końca lat 70-ych i początek kolejnej dekady. Rozgrywa się po dwóch stronach żelaznej kurtyny równocześnie. Główny bohater osiada we Francji, korzystając z komfortu i wolności, jakie oferował zamożny Zachód, wtapia się w lokalną społeczność w ramach działań wywiadowczych. W tle głównego wątku, rozgrywa się „wielka historia" przełomu dekad - wydarzenia Sierpnia '80, mroczne lata stanu wojennego i w końcu czas transformacji. To dla mnie okres niezwykle pociągający – przekazał reżyser filmu.

Film o agentach specjalnych PRL

„Doppelgänger. Sobowtór" jest filmem inspirowanym prawdziwymi historiami polskich agentów specjalnych PRL, którzy kradli cudzą tożsamość, budując na tym fałszywe relacje i swoją karierę szpiegowską.

– Niewielu było takich agentów wywiadu PRL-u. Sztuka życia z fałszywymi danymi udawała się tylko najlepszym, najinteligentniejszym jednostkom o stalowych nerwach. „Wtórnik" to największy stopień szpiegowskiego wtajemniczenia. Szacuje się, że w latach 70-ych było ich tylko piętnastu. Nasz bohater, którego gra Jakub Gierszał, był jednym z nich. Przygotowania do filmu trwały prawie dwa lata, rozpoczęcie zdjęć poprzedzały długie, skrupulatne dokumentacje reżysera i ekipy oraz międzynarodowe castingi – poinformowała Anna Waśniewska, producentka filmu.

Obsada filmu „Doppelgänger. Sobowtór"

W roli głównej znakomity Jakub Gierszał oraz Emily Kusche znana z serialu „Sloborn". W obsadzie: Tomasz Schuchardt, Wiktoria Gorodeckaja, Andrzej Seweryn, Katarzyna Herman oraz Nathalie Richard, Joachim Raaf oraz Jessica McIntyre.

Zdjęcia do filmu będą realizowane m.in. w Warszawie, Trójmieście, Bydgoszczy, Wrocławiu i Rydze na Łotwie. Dystrybutorem produkcji jest NEXT FILM. Premiera filmu zapowiadana jest na 2023 rok.

