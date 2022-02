Joanna Opozda i Antek Królikowski rozstali się przed porodem aktorki? Jest komentarz

Syn Joanna Opozdy i Antoniego Królikowskiego przyszedł na świat zaledwie trzy dni temu, a media już obiegła informacja, że para się rozstała. Portal Pudelek, powołując się na informatora, przekazał, że stało się to jeszcze przed narodzinami dziecka. Kiedy Opozda była przykuta do łóżka, Królikowski miał imprezować i „wrócić do starych nawyków”. Wedle doniesień oznacza to, że nawiązał romans, a od kiedy jego żona się o tym dowiedziała, ich małżeństwo ma funkcjonować tylko na papierze.

„Ma już nową dziewczynę. Kiedy Asia leżała, próbując utrzymać ciążę, on skupił się na imprezowaniu. W końcu jednak zaczął gubić się w swoich kłamstwach i Asia o wszystkim się dowiedziała. To był dla niej ogromny cios zwłaszcza po tym, jak jej własny ojciec publicznie ją upokorzył” – czytamy. Aktorka nie świętowała z Królikowskim urodzin, które wyprawił w jednej z warszawskich knajp, dlatego informacje wydają się potwierdzone. Jednak jeszcze kilka dni temu Królikowski udostępnił zdjęcie żony z okazji Walentynek. Jak twierdzi informator: „Donoszenie ciąży i zdrowie synka było dla niej najważniejsze, dlatego postanowiła nie ujawniać, jaka jest prawda”. Informator dodał też, że Opozda „jest w rozpaczy”.

„Pękło jej serce”

Na rozpad małżeństwa mogą też wskazywać dwa zdjęcia, które udostępnił dumny tata. Są takie same jak na profilu Joanny, więc może nie miał okazji, by uwiecznić pierwsze chwile syna. Jak twierdzi źródło Pudelka – Królikowski jeszcze nie widział Vincenta.

„Antek nawet nie widział swojego pierworodnego. Wielkiego misia, którym tak się chwalił w mediach, zostawił w szpitalu na recepcji. Asia czuje się upokorzona. Pękło jej serce. Okres, który powinien być najpiękniejszym w jej życiu, zamienił się w koszmar” – przekazał informator Pudelka i dodał, że Opozda nie podjęła jeszcze żadnej decyzji.

Komentarz Joanna Opozdy

Z aktorką skomentowała się redakcja Plejady. Joanna Opozda wysłała do serwisu zdawkową wiadomość, jednak nie zaprzeczyła doniesieniom, a poprosiła o uszanowanie prywatności: „Jestem w połogu, dwa dni po urodzeniu dziecka, proszę o uszanowanie mojej prywatności w tym czasie”.

Czytaj też:

Barbara Kurdej-Szatan solidaryzuje się z Ukrainą. Internauci zasypali ją negatywnymi komentarzami