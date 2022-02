„Kim jest Anna?”. Tak wygląda prawdziwa Anna Sorokin, znana też jako Anna Delvey

Anna Sorokin, która w mediach społecznościowych znana jest także jako Anna Delvey, została aresztowana w 2017 roku. Przez prawie 4 lata udawała zamożną dziedziczkę, której rodzina zajmować miała się przemysłem technologicznym, ropą naftową i panelami słonecznymi. Jej rodzice mieli także posiadać niezwykłą kolekcję dzieł sztuki i europejskich antyków. Delvey wmawiała amerykańskiej śmietance, że niedługo otrzyma pieniądze ze swojego funduszu powierniczego. Chciała założyć Fundację Anny Delvey (ADF) – prywatny klub, zajmujący się sztuką, który miał się znajdować w Church Missions House przy Parku Avenue South na Manhattanie w Nowym Jorku. Aby zrealizować swój plan potrzebowała 22 mln dolarów. W tym celu sfałszowała wyciągi z banku i oszukała wiele wpływowych osób. Mimo to, jej marzenie się nie powiodło.

Po aresztowaniu postawiono jej osiem zarzutów i ostatecznie skazano na 12 lat więzienia. Na wolność wyszła nieco wcześniej – w lutym 2021 roku. Niedługo później została jednak zatrzymana przez Urząd Imigracyjny. Wciąż grozi jej deportacja do Niemiec, gdzie mieszka jej rodzina.

Na podstawie całego przekrętu, którego dopuściła się Sorokin, Netflix stworzył serial „Kim jest Anna?”, płacąc jej 320 tysięcy dolarów. Produkcja stała się bardzo popularna na platformie, podbijając także popularność pierwowzoru bohaterki. Jak wygląda prawdziwa Anna Delvey? Zobaczcie w naszej galerii.

„Kim jest Anna?”

Serial „Kim jest Anna?” to historia ambitnej dziennikarki badającej sprawę Anny Delvey — podającej się za spadkobierczynię ogromnej niemieckiej fortuny królowej Instagrama, która bogatym nowojorczykom skradła nie tylko serca, lecz także portfele. Czy jednak Anna to rzeczywiście największa oszustka w historii Nowego Jorku, czy też po prostu współczesne ucieleśnienie wizji amerykańskiego snu? Reporterka nawiązuje z oczekującą na proces Anną słodko-gorzką relację i ściga się z czasem, by odpowiedzieć na pytanie, które stawia sobie cały Nowy Jork: kim tak naprawdę jest Anna Delvey? Serial został zainspirowany opublikowanym w „New York Magazine” artykułem Jessiki Pressler „How Anna Delvey Tricked New York’s Party People”.

Czytaj też:

QUIZ. Znani polscy aktorzy młodego pokolenia. Rozpoznaj, kto jest na zdjęciu!