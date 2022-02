Nieślubny syn Jana Machulskiego jest asystentem Korwin-Mikkego. „Potwierdzam prawdziwość słów prezesa”

Pytanie o powiązanie młodego działacza ze zmarłym aktorem i reżyserem padło na Twitterze od jednego z obserwujących polityka. „Czy to prawda, że pana asystentem społecznym i współtwórcą programu na pana kanale jest ukryty syn śp. Jana Machulskiego?” – czytamy.

Ku zaskoczeniu, Janusz Korwin-Mikke nie kluczył, ale odpowiedział wprost: „Tak – no i co z tego? Tak – i brat (przyrodni) p. Juliusza Machulskiego” – napisał.

Korwin wykorzystał też okazję do promocji filmu na YouTube, gdzie młody Machulski rozmawia o kinie z żoną polityka Dominiką Korwin-Mikke.

„Najwyraźniej odziedziczył zdolności do zajmowania się filmem – ale ja się kulturą nie zajmuję. Od tego mam żonę... Ich program jest tu” – zachęcił Korwin, dołączając do tweeta link.

Nieślubny syn Jana Machulskiego

Redakcja serwisu Pudelek sprawdziła te doniesienia u źródła. Podczas rozmowy Wojciech Machulski potwierdził informację.

„Potwierdzam prawdziwość słów prezesa” – powiedział Pudelkowi Wojciech. Chłopak został też zapytany o relacje ze zmarłym w 2008 roku ojcem. „Miałem z ojcem bardzo dobre relacje aż do jego śmierci, spędziliśmy wspólnie wiele wyjazdów czy świąt i cieszę się, że te wspomnienia we mnie zostały” – powiedział. 18-latek jest nieślubnym dzieckiem aktora i reżysera więc naturalnym pytaniem było nie tylko pytanie o stosunki z przyrodnim bratem Juliuszem Machulskim, a także o spadek. „Nie komentuję spraw spadkowych ani relacji z Juliuszem Machulskim, to sprawy prywatne” – dyplomatycznie odpowiedział asystent społeczny Korwin-Mikke.

Jak wynika z ustaleń redakcji, matką 18-letniego Wojciecha ma być aktorka, która do tej pory broniła prywatności syna.

