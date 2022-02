Dziewczyna Damiano z Maneskin opowiedziała o swojej chorobie. Czym jest wulwodynia?

26-letnia Soleri we Włoszech znana jest ze swojej walki na rzecz zwiększania świadomości na temat endometriozy oraz wulwodynii – choroby wciąż mało znanej i trudnej do zdiagnozowania. Dla wielu kobiet stała się wzorem do naśladowania: pewna siebie, wolna od uprzedzeń i tabu, odważna nawet w stylu. Na Instagramie śledzi jej profil ponad pół miliona ludzi.

Giorgia Soleri pochodzi z Mediolanu, jednak obecnie mieszka w Rzymie, gdzie pracuje jako modelka. Swoją popularność w mediach społecznościowych wykorzystuje głównie do walki o prawa kobiet i uświadamiania społeczeństwa.

Na co choruje partnerka wokalisty zespołu Maneskin?

Od dłuższego czasu Soleri opowiada na Instagramie o endometriozie, angażując się w liczne akcje, które mają na celu nagłośnienie tego, z czym się zmaga ona i rzesza innych kobiet. Niedawno poinformowała także, że choruje na wulwodynię. To kobieca dolegliwość związana z ciągłym lub nawracającym przykrym wrażeniem zmysłowym w obszarze krocza. Kobiety opisują go jako uogólnione lub miejscowe odczucie bólu, pieczenia, szczypania, kłucia, nadwrażliwości na dotyk, a nawet uczucie cięcia ostrym narzędziem. Choroba rozpoznawana jest u 6-15 proc. kobiet na świecie i dotyczy głównie młodych osób.

„Usłyszałam wszystko, że jestem szalona, niespokojna, oziębła, kłamczucha, że boję się seksu, że powinnam się więcej masturbować” – napisała na Instagramie modelka, opisując swoje liczne wizyty u lekarzy w związku z przypadłością. „Najgorszą częścią choroby jest skrajna samotność, która cię spotyka, bycie osądzoną i niezrozumianą przez tych, którzy powinni postawić diagnozę” – przyznała.

Jak objawia się u niej choroba? Wyznała, że jest to niezwykle trudne zarówno z powodu bólu fizycznego jak i psychicznej niemocy, jaką się odczuwa. „Żadnych obcisłych dżinsów, żadnych rajstop, żadnego kwaśnego jedzenia, żadnego alkoholu, żadnego cukru, żadnej kolorowej lub syntetycznej bielizny, żadnego wychodzenia wieczorem, nic. Nawet planowanie wakacji staje się koszmarem, wiedząc, że możesz je spędzić, leżąc w łóżku i cierpiąc” – wyjaśniła.

