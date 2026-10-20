Polował na kobiety jak na zwierzynę. Mocny thriller dziś wieczorem w TV

Sprawiał wrażenie szanowanego obywatela, prowadził restaurację i miał rodzinę. Za fasadą spokojnego życia krył się jednak bezwzględny morderca, który traktował polowanie na kobiety jak makabryczną rozrywkę. „Polowanie na łowcę” to thriller inspirowany prawdziwą historią seryjnego zabójcy z Alaski. Film z Johnem Cusackiem w jednej z głównych ról będzie można obejrzeć we wtorek wieczorem w telewizji.

„Polowanie na łowcę”. Makabryczna historia z Alaski

Akcja filmu rozgrywa się w latach 80. w Anchorage na Alasce. W okolicznych lasach policja odkrywa kolejne szczątki kobiet. Śledczy podejrzewają, że za zbrodniami stoi seryjny morderca, który od lat wymyka się wymiarowi sprawiedliwości.

Robert Hansen, na pozór szanowany restaurator, prowadzi podwójne życie. Wabi prostytutki do swojej ciężarówki, wywozi je do odizolowanej chaty myśliwskiej, a następnie uwalnia w lesie. Później rusza ich tropem z bronią w ręku, traktując ofiary jak zwierzynę łowną.

Jedną z kobiet, którym udaje się przeżyć spotkanie z psychopatą, jest nastoletnia Cindy. Dziewczyna zgłasza policji porwanie i gwałt, jednak jej zeznania nie zostają potraktowane z należytą powagą. Funkcjonariusze nie ufają świadkowi wykonującemu prostytucję, a Hansen cieszy się opinią przykładnego obywatela, męża i ojca.

John Cusack jako seryjny morderca. Śledczy podejmuje walkę z czasem

Przełom następuje, gdy sprawą zajmuje się detektyw Halcombe. Dociera do Cindy, która po wcześniejszych doświadczeniach straciła zaufanie do policji. Mężczyzna stara się zapewnić jej ochronę, wiedząc, że zabójca może próbować uciszyć jedynego świadka zdolnego go pogrążyć.

Problem w tym, że Hansen doskonale zna się na zacieraniu śladów. Aby doprowadzić go przed wymiar sprawiedliwości, detektyw musi zdobyć niepodważalne dowody. Stawka jest wysoka, a każda kolejna chwila może oznaczać niebezpieczeństwo dla Cindy.

W filmie w rolę Roberta Hansena wcielił się John Cusack. Produkcja przyciąga uwagę mroczną historią i zestawieniem pozornie zwyczajnego życia z brutalnymi zbrodniami. Widzowie zwracali uwagę na kreację aktora, pisząc: „Mroczne oblicze spokojnego człowieka. Prawdziwa historia, która szokuje. Bardzo dobry Cusack”.

Kiedy i gdzie obejrzeć „Polowanie na łowcę”?

Thriller „Polowanie na łowcę” zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października, o godz. 20:00 na antenie TV Puls.

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