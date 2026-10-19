Polacy oglądają masowo ten thriller psychologiczny na HBO Max. To nowość

Do biblioteki HBO Max w ubiegłym tygodniu trafił film, który najwyraźniej bardzo przypadł do gustu polskiej widowni. „Nie mów zła” tuż po premierze trafił na 1. pozycję wśród listy 10 najpopularniejszych na platformie.

„Nie mów zła” (ang.„Speak No Evil”) to amerykański thriller psychologiczny z 2024 roku w reżyserii Jamesa Watkinsa. Film stanowi remake duńsko-holenderskiej produkcji z 2022 roku o tym samym tytule. Przy budżecie wynoszącym 15 mln dolarów film zarobił na świecie ponad 77 mln dolarów.

Fabuła skupia się na amerykańskiej rodzinie, która przyjmuje zaproszenie na weekend w odległym wiejskim domu brytyjskiego małżeństwa; gospodarze szybko zaczynają wystawiać swoich gości na próbę, a sytuacja stopniowo wymyka się spod kontroli.

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Film „Nie mów zła” opowiada o Louise (Mackenzie Davis) i Benie (Scoot McNairy), którzy są na wakacjach we Włoszech ze swoją nastoletnią córką Agnes (Alix West Lefler). Niedawno przeprowadzili się do Londynu i czują się nieswojo z powodu braku przyjaciół. W tym samym pensjonacie poznają Paddy'ego (James McAvoy) i Ciarę (Aisling Franciosi) oraz ich niemego syna Anta (Dan Hough). Obie rodziny szybko się zaprzyjaźniają, a po powrocie do Anglii Louise i Ben otrzymują zaproszenie do spędzenia weekendu w odległym wiejskim domu Paddy'ego i Ciary. Mimo wątpliwości Louise – która zastanawia się, czy warto jechać tak daleko, by odwiedzić ludzi, których prawie nie znają – para decyduje się na wyjazd. Louise niestety ignoruje swoje przeczucia, co prowadzi do przerażających konsekwencji.

W rolach głównych występują: James McAvoy („Split”, „Pokuta”), Mackenzie Davis („Stacja Jedenasta”, „Marsjanin”), Aisling Franciosi („Upadek”, „Rozdzieleni”), Alix West Lefler („Dobry opiekun” na Netflix), Dan Hough oraz Scoot McNairy („Obsesja”, „Bezbożnicy”).

W serwisie Rotten Tomatoes, agregującym recenzje filmowe, 83 proc. z 213 opinii krytyków jest pozytywnych, a średnia ocen wynosi 6,8/10.

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