Wielka fala nowości na HBO Max! Ten tydzień to wysyp perełek

W tygodniu od 19 do 25 października bibliotekę HBO Max zasili ponad 10 nowych tytułów filmowych, a cztery z nich to tytuły, o których jeszcze niedawno było bardzo głośno na świecie. Przejrzyjcie pełną rozpiskę premier i dopiszcie te hity do swojej listy "do obejrzenia" na HBO Max.

4 potężne tytuły wpadają na HBO Max. Nowości dzień po dniu

„Drugie życie”



Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu między niesłyszącą Elisabeth a wolnym duchem, podróżnikiem Elijahem, rodzi się wyjątkowa więź.

Premiera: 21 października





„40 akrów”



W postapokaliptycznym świecie dotkniętym głodem czarnoskóra rodzina farmerów z Kanady broni swojej ziemi przed kanibalami.

Premiera: 21 października



„Tragedia we Flores”



17 lutego 1994 roku 16-letni Matías Bagnato jako jedyny przeżywa pożar, w którym ginie jego rodzina. Przez kolejne lata walczy o sprawiedliwość, żyjąc w strachu przed człowiekiem podejrzewanym o tę zbrodnię.

Premiera: 22 października



„Wolność po włosku”



Rzym lat 80. Goliarda Sapienza, niepokorna pisarka i outsiderka, trafia do więzienia, gdzie nawiązuje niezwykłe przyjaźnie. Po wyjściu na wolność próbuje zacząć od nowa. Poruszająca opowieść o kobiecej sile, wolności i życiu na własnych zasadach.

Premiera: 22 października



„Wiking”



Książę Wikingów rusza, by pomścić zamordowanego ojca.

Premiera: 23 października



„Wcielenie”



Dziesięcioletnia dziewczynka odkrywa mroczną tajemnicę ojca i musi zmierzyć się z prawdą, którą ukrywali przed nią rodzice.

Premiera: 23 października



„(Nie)zawodny komunikator”



Szyfrowana aplikacja staje się narzędziem zorganizowanej przestępczości, aż francuscy śledczy ją hakują.

Premiera: 23 października



„Tajny agent”



Brazylia lat 70., karnawał w Recife. W mieście pełnym muzyki i przemocy Marcelo zostaje wplątany w polityczno-kryminalną intrygę. By ocalić siebie i rodzinę, musi zmierzyć się z brutalnym systemem.

Premiera: 23 października



„Air”



Opowieść o przełomowej współpracy między Michaelem Jordanem a nowo powstałą działem koszykówki Nike, która zrewolucjonizowała świat sportu i kultury.

Premiera: 24 października



„Krwawe ulice”



Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. W Argentynie trwa ukryta wojna między chińskimi gangami działającymi wśród imigrantów.

Premiera: 24 października



„Kokuho”



W powojennej Japonii pochodzący z rodziny gangsterów Kikuo trafia pod opiekę aktora kabuki. Mimo przeciwności wyrasta na wybitnego artystę.

Premiera: 25 października Czytaj też:

Lawina nowości na Netflix. 10+ mocnych tytułów na ten tydzień – trzy perełki wracają! Czytaj też:

12 najlepszych filmów Ridleya Scotta. Perełki streamingu na weekend