Wielka fala nowości na HBO Max! Ten tydzień to wysyp perełek

W tygodniu od 19 do 25 października bibliotekę HBO Max zasili ponad 10 nowych tytułów filmowych, a cztery z nich to tytuły, o których jeszcze niedawno było bardzo głośno na świecie. Przejrzyjcie pełną rozpiskę premier i dopiszcie te hity do swojej listy "do obejrzenia" na HBO Max.
4 potężne tytuły wpadają na HBO Max. Nowości dzień po dniu
„Drugie życie”
Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu między niesłyszącą Elisabeth a wolnym duchem, podróżnikiem Elijahem, rodzi się wyjątkowa więź.
Premiera: 21 października
„40 akrów”
W postapokaliptycznym świecie dotkniętym głodem czarnoskóra rodzina farmerów z Kanady broni swojej ziemi przed kanibalami.
Premiera: 21 października
„Tragedia we Flores”
17 lutego 1994 roku 16-letni Matías Bagnato jako jedyny przeżywa pożar, w którym ginie jego rodzina. Przez kolejne lata walczy o sprawiedliwość, żyjąc w strachu przed człowiekiem podejrzewanym o tę zbrodnię.
Premiera: 22 października
„Wolność po włosku”
Rzym lat 80. Goliarda Sapienza, niepokorna pisarka i outsiderka, trafia do więzienia, gdzie nawiązuje niezwykłe przyjaźnie. Po wyjściu na wolność próbuje zacząć od nowa. Poruszająca opowieść o kobiecej sile, wolności i życiu na własnych zasadach.
Premiera: 22 października
„Wiking”
Książę Wikingów rusza, by pomścić zamordowanego ojca.
Premiera: 23 października
„Wcielenie”
Dziesięcioletnia dziewczynka odkrywa mroczną tajemnicę ojca i musi zmierzyć się z prawdą, którą ukrywali przed nią rodzice.
Premiera: 23 października
„(Nie)zawodny komunikator”
Szyfrowana aplikacja staje się narzędziem zorganizowanej przestępczości, aż francuscy śledczy ją hakują.
Premiera: 23 października
„Tajny agent”
Brazylia lat 70., karnawał w Recife. W mieście pełnym muzyki i przemocy Marcelo zostaje wplątany w polityczno-kryminalną intrygę. By ocalić siebie i rodzinę, musi zmierzyć się z brutalnym systemem.
Premiera: 23 października
„Air”
Opowieść o przełomowej współpracy między Michaelem Jordanem a nowo powstałą działem koszykówki Nike, która zrewolucjonizowała świat sportu i kultury.
Premiera: 24 października
„Krwawe ulice”
Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. W Argentynie trwa ukryta wojna między chińskimi gangami działającymi wśród imigrantów.
Premiera: 24 października
„Kokuho”
W powojennej Japonii pochodzący z rodziny gangsterów Kikuo trafia pod opiekę aktora kabuki. Mimo przeciwności wyrasta na wybitnego artystę.
Premiera: 25 października Czytaj też:
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