5 filmów na niedzielę. Pościgi, strzelaniny i wielkie widowiska

W ramówkach czołowych stacji znalazły się zarówno produkcje z bohaterami kina akcji: Jasonem Stathamem i Arnoldem Schwarzeneggerem, jak i kultowe przygody Batmana, czy wojenny dramat z George’em Clooneyem. Oto filmy, które warto obejrzeć i będzie można to zrobić już w niedzielę 18 października wieczorem.

Niedziela z kinem akcji. Te filmy warto obejrzeć

„King Kong”



Nowy Jork w czasach wielkiego kryzysu. Ann Darrow (Naomi Watts), aktorka w trudnej sytuacji finansowej, otrzymuje szansę na zmianę swojego życia. Propozycję składa jej Carl Denham (Jack Black), niespełniony reżyser planujący nakręcić film na tajemniczej Wyspie Czaszki. W przedsięwzięciu uczestniczy również scenarzysta Jack Driscoll (Adrien Brody), który z czasem zakochuje się w Ann. Wyprawa szybko zamienia się w walkę o przetrwanie. Na wyspie żyje lud, który składa ofiary gigantycznemu gorylowi. Kiedy King Kong porywa Ann, pozostali członkowie ekipy ruszają jej na ratunek. Reżyserowi udaje się schwytać bestię i przewieźć ją do Nowego Jorku, gdzie ma stać się dochodową atrakcją. Plan nie kończy się jednak tak, jak zakładano. Uwolniony King Kong rusza przez miasto na poszukiwanie Ann. Za widowisko odpowiada Peter Jackson, twórca trylogii „Władca Pierścieni”.

Film zdobył trzy Oscary, między innymi za efekty specjalne i dźwięk. Emisja: niedziela, 18 października, godz. 17:05, Polsat Film.



„Mechanik: Konfrontacja”



Arthur Bishop (Jason Statham) należy do najbardziej skutecznych płatnych zabójców na świecie. Specjalizuje się w zleceniach wymagających precyzji, sprytu i umiejętności zacierania śladów. Po latach pracy postanawia jednak porzucić niebezpieczny fach i rozpocząć nowe życie w Rio de Janeiro u boku ukochanej Giny (Jessica Alba). Aby zapewnić sobie spokój, pozoruje własną śmierć. Przeszłość szybko daje o sobie znać. Na drodze Bishopa staje Crain (Sam Hazeldine), jego bezwzględny wróg, który chce zmusić go do wykonania trzech wyjątkowo trudnych zleceń w różnych częściach świata. Arthur odmawia, ale przeciwnik doskonale wie, jak wywrzeć na nim presję. Grozi, że jeśli zabójca nie wróci do pracy, Gina zginie.

Produkcja stawia na dynamiczne sceny walki, strzelaniny i pościgi. Emisja: niedziela, 18 października, godz. 20:00, TV Puls oraz FILMBOX+ One.



„Batman Forever”



Bruce Wayne (Val Kilmer) za dnia jest milionerem i filantropem, nocą zaś jako Batman walczy z przestępczością w Gotham City. Ciężar odpowiedzialności i bolesne wspomnienia z przeszłości coraz mocniej dają mu się we znaki. Bohater szuka pomocy u psycholożki Chase Meridian (Nicole Kidman). Tymczasem miastu zagraża dwóch przeciwników. Harvey Dent (Tommy Lee Jones), znany jako Dwie Twarze, oraz komputerowy geniusz Edward Nygma (Jim Carrey), który przyjmuje pseudonim Zagadki, łączą siły. Ich plan obejmuje nie tylko przejęcie kontroli nad umysłami mieszkańców, lecz także zgładzenie Batmana.

W walce z przestępcami Bruce może liczyć na pomoc Robina (Chris O'Donnell). Młody sprzymierzeniec ma własne powody, by szukać zemsty na Dwóch Twarzach, który odpowiada za śmierć jego rodziców. „Batman Forever” to trzecia filmowa odsłona przygód człowieka-nietoperza. Emisja: niedziela, 18 października, godz. 20:00, Warner TV.



„Złoto pustyni”



Akcja filmu rozpoczyna się w marcu 1991 roku, pod koniec pierwszej wojny w Zatoce Perskiej. Major Archie Gates (George Clooney) szykuje się do powrotu do Stanów Zjednoczonych. Wszystko zmienia się, gdy u irackiego jeńca zostaje odnaleziona mapa, która może prowadzić do złota zrabowanego przez Saddama Husajna w Kuwejcie. Gates postanawia wyruszyć na poszukiwania skarbu. Towarzyszą mu szeregowiec Conrad Vig (Spike Jonze), sierżant Troy Barlow (Mark Wahlberg) oraz kwatermistrz Chief Elgin (Ice Cube). Żołnierze odnajdują ukryte na pustyni kosztowności, ale zdobycie fortuny okazuje się dopiero początkiem problemów.

Film łączy kino wojenne z akcją i elementami komedii. Emisja: niedziela, 18 października, godz. 22:25, Warner TV.



„Komando”



Pułkownik John Matrix (Arnold Schwarzenegger) po latach służby w oddziale specjalnym przechodzi na wcześniejszą emeryturę. Zamieszkuje z jedenastoletnią córką Jenny (Alyssa Milano) w górskiej miejscowości, gdzie prowadzą spokojne życie. Sielanka kończy się, gdy dziewczynka zostaje porwana przez Bennetta (Vernon Wells), byłego współpracownika Matrixa. Za uprowadzeniem stoi Arius (Dan Hedaya), dawny dyktator południowoamerykańskiego państwa, który chce odzyskać władzę. Stawia pułkownikowi warunek: jeśli ten chce odzyskać córkę, musi zabić nowo wybranego prezydenta. Matrix nie zamierza jednak spełniać poleceń porywaczy. Ucieka z samolotu, którym miał dotrzeć na miejsce operacji, i rozpoczyna własną misję ratunkową. Ma zaledwie 11 godzin, by odnaleźć bazę Ariusa i uwolnić Jenny. Pomaga mu stewardesa Cindy (Rae Dawn Chong).

„Komando” to klasyczne kino akcji, w którym nie brakuje strzelanin, walk i bezpośrednich starć z przeciwnikami. Emisja: niedziela, 18 października, godz. 22:00, TV Puls. Czytaj też:

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