Dwa thrillery jednego wieczoru. W piątek telewizja pokaże mocne kino

Piątkowy wieczór upłynie pod znakiem kryminalnych zagadek, niebezpiecznych operacji i bezwzględnych przestępców. 16 października widzowie będą mogli obejrzeć dwa mocne thrillery. Sprawdzamy, kiedy włączyć telewizor.

„Bez pamięci”. Liam Neeson jako płatny zabójca

Alex Lewis to doświadczony płatny zabójca, który przez lata skutecznie wykonywał zlecenia w Teksasie. Pracuje dla Davany Sealman, ale coraz poważniej myśli o zakończeniu kariery. Powodem są problemy z pamięcią, które utrudniają mu funkcjonowanie i sprawiają, że stopniowo traci orientację w rzeczywistości. Zmiany dostrzegają również śledczy depczący mu po piętach.

Przed odejściem z niebezpiecznego fachu Alex przyjmuje jeszcze jedno zlecenie. Jego celem ma być Ellis Van Camp. Szybko okazuje się jednak, że wykonanie zadania wymagałoby zabicia dziecka, co stoi w sprzeczności z zasadami, którymi kieruje się zabójca.

Sprawa wciąga go w tajną operację FBI, w której pod przykrywką działa agent Serra. Śledztwo dotyczy handlu ludźmi, a Alex, świadomy pogarszającego się stanu swojej pamięci, postanawia doprowadzić do ukarania osób odpowiedzialnych za przestępczy proceder. Emisja: piątek, 16 października, godz. 21:00, Polsat Film

„Śmiertelna dawka”. Śledztwo w sprawie narkotykowego procederu

Druga propozycja wieczoru przeniesie widzów do Tuluzy. Kapitan Sara Bellaiche, w którą wciela się Sofia Essaidi, prowadzi dochodzenie dotyczące przemytu narkotyków. Sprawa nabiera szczególnego znaczenia w związku ze śmiercią dwóch nastolatków.

Równolegle nad tą samą sprawą pracuje Richard Cross (Assaad Bouab) z paryskiego wydziału kryminalnego. Oboje śledczy mają odmienne podejście do pracy, co komplikuje współpracę. Sytuacja wymaga jednak połączenia sił, jeśli mają schwytać mordercę i powstrzymać przemytników.

„Śmiertelna dawka” stawia w centrum kryminalnego dochodzenia, w którym liczą się determinacja, skuteczność i umiejętność współdziałania mimo różnic. Emisja: piątek, 16 października, godz. 23:10, TVP1

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