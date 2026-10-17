Ten horror zarobił 82 mln dolarów i przeraża do dziś. Widzowie nie zapomnieli jednej sceny

Minęło 14 lat od premiery „Sinister”, a ten horror Scotta Derricksona nadal potrafi wywołać dreszcze. Historia pisarza, który trafia na makabryczne nagrania ukryte w nowym domu, zapisała się w pamięci miłośników kina grozy. Co więcej, w badaniu z 2020 roku właśnie ten film uznano za najbardziej przerażający spośród analizowanych produkcji. Niewielki budżet, ogromny sukces finansowy i atmosfera, która nie pozwala spokojnie zasnąć, zapewniły mu szczególne miejsce wśród współczesnych horrorów.

„Sinister” ma 14 lat. Horror, który nie daje o sobie zapomnieć

„Sinister” zadebiutował w kinach 12 października 2012 roku. Za reżyserię odpowiada Scott Derrickson, który wcześniej nakręcił „Egzorcyzmy Emily Rose”, również zaliczane do najbardziej przerażających filmów w historii kina.

Głównym bohaterem jest pisarz powieści kryminalnych, w którego wciela się Ethan Hawke. Bohater przeprowadza się z rodziną do nowego domu, gdzie zaczyna badać sprawę morderstw popełnionych na poprzednich mieszkańcach. Przełom następuje, gdy odkrywa ukryte nagrania przedstawiające brutalne zabójstwa całych rodzin. Wkrótce okazuje się, że za makabrycznymi wydarzeniami może stać nadprzyrodzona siła.

Film nie potrzebuje rozbudowanej mitologii ani nieustannego epatowania efektami specjalnymi, by budować napięcie. Derrickson umiejętnie łączy niepokojącą atmosferę, mroczną narrację i muzykę, które stopniowo odbierają widzom poczucie bezpieczeństwa.

Najstraszniejszy horror według naukowców. „Sinister” podnosił tętno

Choć w historii kina nie brakuje klasyków grozy, takich jak „Psychoza”, „Egzorcysta” czy „Lśnienie”, to właśnie „Sinister” zdobył wyjątkowe wyróżnienie w badaniu przeprowadzonym w 2020 roku przez Broadband Choices.

W eksperymencie uczestniczyło 50 osób, które obejrzały łącznie ponad 100 godzin horrorów. Badacze monitorowali ich tętno, aby sprawdzić, które produkcje wywołują najsilniejsze reakcje fizjologiczne. Podczas seansu „Sinister” średnie tętno widzów osiągnęło szczyt na poziomie 86 uderzeń na minutę.

Wynik ten sprawił, że film Scotta Derricksona został uznany za najstraszniejszy tytuł w zestawieniu. Warto jednak pamiętać, że badanie mierzyło reakcje uczestników konkretnego eksperymentu, a nie obiektywny poziom grozy wszystkich horrorów, jakie kiedykolwiek nakręcono.

Jednym z najmocniejszych elementów „Sinister” są fikcyjne nagrania odnalezione przez głównego bohatera. Ich ziarnisty obraz i estetyka przypominająca domowe filmy sprawiają, że przedstawione na nich zbrodnie nabierają niepokojącej wiarygodności.

Derrickson wykorzystuje również efekt nagłego zaskoczenia, czyli popularny w horrorach jump scare. Nie ogranicza się jednak do gwałtownych dźwięków i niespodziewanych pojawień się przerażających postaci. Równie istotne jest poczucie, że zagrożenie stopniowo przenika do codziennego życia bohaterów.

Wśród najbardziej pamiętnych fragmentów filmu znajduje się scena z kosiarką, która dla wielu widzów stała się jednym z symboli bezkompromisowego podejścia twórców do kina grozy. To właśnie połączenie brutalnych obrazów, niepokojącego dźwięku i narastającego napięcia sprawia, że „Sinister” pozostaje w pamięci długo po zakończeniu seansu.

„Sinister” zarobił miliony. Kontynuacja nie powtórzyła sukcesu

Sukces filmu nie ograniczył się do reakcji publiczności. Jak podaje Box Office Mojo, „Sinister” zarobił w kinach 82,5 mln dolarów przy budżecie wynoszącym zaledwie 3 mln dolarów. Produkcja okazała się więc bardzo dochodowym przedsięwzięciem.

Na Rotten Tomatoes horror uzyskał 64 proc. pozytywnych ocen krytyków. Wynik ten pokazuje, że film nie zdobył powszechnego uznania recenzentów, ale zdołał wypracować sobie silną pozycję wśród miłośników gatunku.

W 2015 roku na ekrany trafiła kontynuacja zatytułowana „Sinister 2”. Nie udało jej się jednak dorównać oryginałowi pod względem odbioru i siły oddziaływania na widzów. Pierwsza część pozostała najważniejszym osiągnięciem serii, a po latach nadal jest przywoływana w dyskusjach o najbardziej przerażających horrorach współczesnego kina.

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