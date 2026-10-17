8 potężnych filmów, które rozbawią was do łez. Na Netflix i nie tylko

Szukacie filmu, który rozbawi was do łez, poprawi humor i sprawi, że wieczór przed ekranem będzie naprawdę udany? Zebraliśmy najzabawniejsze komedie, których być może jeszcze nie mieliście okazji oglądać. Większość z nich znajdziecie na Netfliksie, ale nie tylko tam warto szukać filmowych perełek. Przy każdym tytule podpowiadamy dokładnie, na której platformie możecie go obejrzeć, żebyście nie musieli tracić czasu na poszukiwania. Wybierzcie coś dla siebie, przygotujcie popcorn i szykujcie się na solidną dawkę śmiechu.

Najzabawniejsze filmy, których jeszcze nie oglądaliście. Są na tych platformach

„Co robimy w ukryciu” (Prime Video)



Viago (379 l.), Deacon (183 l.), Vladislav (862 l.) i Petyr (8000 l.) mieszkają razem na przedmieściach współczesnego Wellington w Nowej Zelandii. Ich życie rozpoczyna się dopiero po zmroku, kiedy to opuszczają trumny i legowiska, by stawić czoła codzienności, która również dla wampirów bywa niełatwa. Nieśmiertelność i pragnienie świeżej ludzkiej krwi już dawno przestały być ich głównym zmartwieniem, bo współczesność stawia przed nimi nowe wyzwania. Grupa filmowców towarzyszy im podczas codziennych obowiązków, drobnych kłótni czy nocnych wyjść na miasto, które z błyskotliwym humorem uświadamiają nam, że choć ich serca przestały bić wieki temu, wciąż żywią gorące i bardzo ludzkie uczucia.



„Nietykalni” (Player)



Ta historia zdarzyła się naprawdę. Sparaliżowany na skutek wypadku milioner zatrudnia do pomocy i opieki młodego chłopaka z przedmieścia, który właśnie wyszedł z więzienia. Zderzenie dwóch skrajnie różnych światów daje początek szeregowi niewiarygodnych przygód i przyjaźni, która czyni ich... nietykalnymi.



„Choć goni nas czas” (Netflix)



Miliarder Edward Cole i mechanik z klasy średniej Carter Chambers żyją w dwóch różnych światach. Pewnego dnia spotykają się w jednej sali szpitalnej i dochodzą do wniosku, że są dwie rzeczy, które ich łączą: chcą robić rzeczy, o których zawsze marzyli, a nie zdążyli ich zrealizować oraz odkryć kim tak naprawdę są. Wyruszają wspólnie w podróż ich życia, odkrywają przyjaźń i uczą się jak najpełniej przeżyć życie.



„Mała Miss” (Disney+)



Poznajcie rodzinę Hoover: Olive, siedmioletnia, tłuściutka kandydatka na królową piękności; jej ojciec, Richard, walczący o uznanie "doradca życiowy"; jej mama, Sheryl, która musi przywieźć do domu swego brata Franka - proustologa po nieudanej próbie samobójczej. Frank zamieszka w jednym pokoju z jej synem Dwaynem, wielbicielem Nietzschego, który poprzysiągł milczenie, aż dorośnie do wieku, kiedy będzie mógł zostać pilotem myśliwca. Jest i dziadek, usunięty niedawno z domu spokojnej starości za niuchanie heroiny. Cała rodzina rusza w drogę, by odwieźć Olive na konkurs piękności Little Miss Sunshine.



„40-letni prawiczek” (Netflix)



Film opowiada o Andy'm Stitzerze (Steve Carell), który mieszka samotnie w North Hollywood, jeździ na swoim rowerze do pracy w Circuit City w dolinie San Fernando i ma stosunkowo przyjemne życie. Jest miłym, nieśmiałym i uprzejmym człowiekiem, ale patologicznie nieśmiałym w stosunku do kobiet. Jest tytułowym 40-letnim prawiczkiem. Kiedy jego trzy współpracownicy dowiadują się o tym stawiają sobie za cel zmianę tego stanu. Początkowo Andy niechętnie współpracuje z nimi, lecz jego podejście zmienia się gdy poznaje Trish (Catherine Keener) – samotną matkę trojga dzieci...



„Szefowie wrogowie” (Netflix)



Nick, Kurt i Dale są przekonani, że jedynym sposobem na uczynienie ich uciążliwej pracy nieco bardziej znośną byłoby uwolnienie się od swoich na wskroś nieznośnych szefów. Ponieważ odejście z pracy nie wchodzi w grę, pod wpływem paru nadprogramowych drinków i kilku rad od byłego hochsztaplera trzej przyjaciele obmyślają złożony i pozornie niezawodny plan uwolnienia się od pracodawców… na dobre. Jest tylko jeden problem – jedynie w nieomylnym umyśle może zrodzić się perfekcyjny plan.



„Zanim odejdą wody” (Netflix)



Peter Highman (Robert Downey Jr.) po raz pierwszy ma zostać ojcem - jego żona ma urodzić dziecko już za pięć dni. Peter pragnie towarzyszyć jej podczas porodu. Jego plany legną w gruzach, kiedy przypadkiem spotka początkującego aktora - Ethana Tremblayego (Zach Galifianakis), który nakłania go do towarzyszenia w podróży samochodem. Podróż okazuje się wyprawą w odległe rejony kraju, podczas której zniszczonych zostanie wiele samochodów i… przyjaźni.



„Millerowie” (HBO Max)



David Burke (Jason Sudeikis) jest pomniejszej klasy dealerem marihuany. Jego klientami są kucharze, matki, ale nie dzieci – ma przecież skrupuły. Co więc mogło pójść źle? Wiele rzeczy. Woląc z oczywistych powodów trzymać się w cieniu, na własnej skórze odczuwa, że żaden dobry uczynek nie uchodzi bezkarnie. Kiedy próbuje pomóc nastolatkom z sąsiedztwa, napada na niego trzech bezdomnych punków, którzy kradną mu towar i pieniądze, przez co staje się dłużnikiem swego dostawcy, Brada (Ed Helms). Aby zacząć od nowa – i zachować zdrowie, a pewnie też życie – David musi stać się przemytnikiem narkotyków na dużą skalę i sprowadzić najnowszą dostawę Brada z Meksyku. Z pomocą swoich sąsiadów: cynicznej striptizerki Rose (Jennifer Aniston), niedoszłego klienta Kenny’ego (Will Poulter) oraz sprytnej, znającej życie ulicy nastolatki Casey (Emma Roberts) obmyśla niezawodny plan. Czytaj też:

Co łączy Netfliksa i HBO Max? Tych 10 wysoko ocenianych filmów Czytaj też:

Lawina premier na Netflix. 20+ nowych tytułów na ten tydzień