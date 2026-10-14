Jest zwiastun „Narnii” od Netfliksa! Meryl Streep i Daniel Craig w nowej odsłonie

Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu „Narnia: Siostrzeniec czarodzieja” w reżyserii Grety Gerwig. Twórczyni „Barbie” proponuje nową interpretację uniwersum C.S. Lewisa, w której baśniowa atmosfera spotyka się z rockową muzyką i widowiskowymi efektami. Jedną z największych niespodzianek jest Meryl Streep, która użyczy głosu Aslanowi.

„Narnia: Siostrzeniec czarodzieja”. Pierwszy zwiastun filmu Grety Gerwig

Nowa produkcja powstała na podstawie książki „Siostrzeniec czarodzieja”, należącej do cyklu „Opowieści z Narnii”. Film opowiada o wydarzeniach związanych z początkami magicznego świata, który od lat fascynuje czytelników i widzów.

Zwiastun rozpoczyna się od spotkania Polly Plummer, granej przez Beatrice Campbell, oraz Digory’ego Kirke’a, w którego wciela się David McKenna. Dzieci zastanawiają się, czy ekscentryczny wujek Andrew Ketterly postradał zmysły. Ich uwagę przyciąga drewniana szafa, odsłonięta po zdjęciu przykrywającego ją prześcieradła. To właśnie ona staje się bramą do niezwykłych wydarzeń.

„Czasami jedna historia jest początkiem wszystkich innych” – słyszymy w zwiastunie. W tle pojawia się imponująca konstrukcja szafy, górująca nad poddaszem wuja Andrew.

W kolejnych scenach dzieci odkrywają tajemnicze laboratorium i przedmioty, których działanie wykracza poza zwykłe wyobrażenia. Digory nie jest przekonany, czy magia rzeczywiście istnieje, ale ciekawość okazuje się silniejsza od ostrożności.

Emma Mackey jako Biała Czarownica. W zwiastunie rozbrzmiewa Led Zeppelin

Wujek Andrew, grany przez Daniela Craiga, przekonuje Digory’ego, że sam jest magikiem. Gdy chłopiec otrzymuje kolejne przedmioty, razem z Polly zaczyna odkrywać „światy nieskończoności”.

Wyprawa szybko nabiera niebezpiecznego charakteru. Digory dotyka magicznego przedmiotu, zanim Polly zdąży go powstrzymać przed przywołaniem Jadis, czyli Białej Czarownicy. W tej roli występuje Emma Mackey.

Bohaterka pojawia się w srebrzystej, metalicznej sukni, z brokatowym cieniem na powiekach i różdżką, którą wykorzystuje do rzucania zaklęć. Jej słowa „Przyjdź do mnie, moja mocy” zapowiadają spotkanie z siłą, nad którą trudno zapanować.

Scenę uzupełnia muzyka Led Zeppelin. W zwiastunie rozbrzmiewa „Stairway to Heaven”, nadając baśniowym obrazom bardziej rockowy charakter. To jeden z elementów sugerujących, że Gerwig zamierza przedstawić Narnię w nieco innej stylistyce niż wcześniejsze ekranizacje.

Meryl Streep jako Aslan. Tak zaczyna się historia Narnii

W zwiastunie nie brakuje widowiskowych ujęć. Widzowie oglądają między innymi skrzydlatego konia, który wzbija się w powietrze z klifu, niosąc na grzbiecie dwoje dzieci.

Ważną rolę w zapowiedzi odgrywa również Mabel Kirke, grana przez Carey Mulligan. „Magia jest wszędzie” – mówi bohaterka.

Najbardziej spektakularny moment pojawia się jednak pod koniec zwiastuna. Powraca głos Ciarána Hindsa, który pyta: „Czy kiedykolwiek widziałeś narodziny świata?”. Na ekranie pojawia się Aslan. Ikoniczny lew wyłania się z kosmicznego pyłu, a po chwili rozlega się jego potężny ryk. Postaci głosu użycza Meryl Streep.

Scena zapowiada widowiskowe przedstawienie początków Narnii i podkreśla, że film nie będzie jedynie opowieścią o przygodach dzieci w magicznej krainie.

Gwiazdorska obsada i premiera filmu „Narnia: Siostrzeniec czarodzieja”

W filmie występują Beatrice Campbell jako Polly Plummer, David McKenna jako Digory Kirke, Daniel Craig jako wujek Andrew Ketterly, Emma Mackey jako Biała Czarownica oraz Carey Mulligan jako Mabel Kirke. W obsadzie znaleźli się także Kobna Holdbrook-Smith, Denise Gough i Susan Wokoma.

Za reżyserię odpowiada Greta Gerwig, która przygotowała nową ekranizację historii stworzonej przez C.S. Lewisa.

Film „Narnia: Siostrzeniec czarodzieja” ma trafić do kin 12 lutego, a następnie 2 kwietnia zadebiutować na platformie Netflix. Produkcja przeniesie widzów do świata, którego początki kryją się w tajemniczych przedmiotach, niebezpiecznych zaklęciach i spotkaniu z Aslanem.

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