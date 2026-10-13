22 najlepsze filmy gangsterskie w historii kina. Ranking „Empire”

Kino gangsterskie to znacznie więcej niż porachunki, wielkie pieniądze i brutalna przemoc. To także opowieści o władzy, ambicji, lojalności i upadku, które na stałe zapisały się w historii kina. Magazyn „Empire” wybrał 22 najlepsze filmy gangsterskie, które pokazują, jak różnorodny i fascynujący potrafi być ten gatunek. Oto ranking, w którym nie zabrakło prawdziwych klasyków.

22 kultowe filmy gangsterskie, które trzeba znać. Ranking „Empire”

„Irlandczyk”



Ta epicka saga przedstawia świat przestępczości zorganizowanej w powojennej Ameryce z perspektywy Franka Sheerana – weterana II wojny światowej, kanciarza i zabójcy na zlecenie, który miał okazję współpracować z najsłynniejszymi kryminalistami stulecia. Akcja filmu toczy się na przestrzeni kilku dekad i ukazuje kulisy jednej z największych nierozwiązanych zagadek w historii USA, jaką było zniknięcie owianego legendą przewodniczącego związków zawodowych Jimmy'ego Hoffy. Obraz zabiera widza w intrygującą podróż po tajnych szlakach przestępczości zorganizowanej, pokazując jej mechanizmy działania, konflikty i powiązania ze światem polityki.



„Legend”



Oparta na faktach opowieść o narodzinach i upadku gangsterskiego imperium braci bliźniaków Rona i Reggie’go Kray, którzy w barwnych latach 60-tych terroryzowali Londyn. W walce o miejsce na szczycie byli zawsze bezlitośni i nierozłączni, ich brutalność przeszła do legendy. Jednak gdy pojawiły się wielkie pieniądze, władza i kobiety, ich drogi zaczęły się rozchodzić. Pojawiły się odmienne pomysły na prowadzenie „biznesu”, a w konsekwencji konflikty, na które tylko czekali ich wrogowie.



„Wschodnie obietnice”



Nikolai (Viggo Mortensen) jest osobistym kierowcą Semyona – rezydującego w Londynie bossa rosyjskiej mafii. Jego lojalność zostaje wystawiona na próbę, kiedy poznaje Annę (Naomi Watts). Anna, poszukując krewnych zmarłej podczas porodu nastolatki, wpada na trop brutalnego przestępstwa, w które zamieszany jest Kirill (Vincent Cassel) – syn Semyona. Gangsterzy wydają na nią wyrok śmierci, jednak nie spodziewają się, że wcześniej przyjdzie im stawić czoło zauroczonego Anną Nikolaiowi. Thriller twórcy wielokrotnej nagradzanej „Historii przemocy” to brutalna i dynamiczna opowieść prezentująca nieznane oblicze Londynu – miasta opanowanego przez rosyjskie i czeczeńskie organizacje przestępcze, bezwzględnie rywalizujące o wpływy i pieniądze.



„American Gangster”



Zdobywcy Nagród Akademii Denzel Washington i Russell Crowe pojawiają się na planie najnowszego filmu Ridleya Scotta („Gladiator”) w mocnej, epickiej wręcz opowieści gangsterskiej. Frank Lucas (Denzel Washington) człowiek, który wie czym jest poczucie honoru, ale i znający zasady ulicy, postanawia uporządkować chaotyczne podziemie narkotykowe Harlemu. Na jego drodze stanie jednak Richie Roberts (Russell Crowe), nieprzekupny gliniarz, który poprzysiągł zniszczyć warte setki milionów dolarów narkotykowe imperium. Dwie silne osobowości po dwóch stronach barykady. Oto, jak wyglądało ich legendarne starcie.



„Miasto Boga”



Na przedmieściach Rio De Janeiro – w slumsach – żyją dzieci, które mając nawet po kilkanaście lat trafiają do gangów narkotykowych. Każde z nich pragnie zrobić tam „karierę”, by przeżyć na ulicach miasta.Tymczasem pomiędzy gangami wybuchają wojny, o pieniądze, terytorium wpływy. Slumsy toną we krwi. Lil Dice i Rocket to kumple, obaj pracują dla gangu. Pewnego dnia Rocket widzi fotografa i wie już co chce robić w życiu. Za pieniądze z napadów kupuje aparat i rozpoczyna swoją przygodę. Po kilku latach Rocket studiuje fotografię a Lil zostaje jednym z przywódców gangu.



„Infernal Affairs: Piekielna gra”



Yan jest policjantem, który od 10 lat rozpracowuje struktury triady w Hongkongu, zakamuflowany w jej szeregach. Ming z kolei pracuje dla mafii, chociaż na co dzień jest szanowanym i pnącym się po szczeblach kariery oficerem policji. Od 10 lat dostarcza informacje o pracy wydziału szefowi tamtejszej triady. Pewnego razu, podczas rutynowej akcji, obydwie strony orientują się, że mają u siebie tajniaków. Zaczyna się wyścig z czasem, przebiegła gra w kotka i myszkę, której stawką będzie życie zdemaskowanego szpiega.



„Donnie Brasco”



Agent FBI Joseph D. Pistone (Johnny Depp), otrzymuje zadanie infiltracji mafijnej rodziny Lefty'ego Ruggiero (Al Pacino). Podając się za młodego pasera biżuterii Donniego Brasco, Pistone zaskarbia sobie przyjaźń i zaufanie gangstera. Wkrótce okazuje się, że bardzo trudno jest pogodzić oddanemu swej pracy Pistonowi życie zawodowe i prywatne. Młody agent przeżywa wewnętrzne rozterki, jako że z biegiem czasu zaczyna coraz bardziej podziwiać i szanować Ruggiero, człowieka, którego ma wydać...



„Podejrzani”



Tytułowi „Podejrzani” to pięciu kryminalistów – Dean Keaton (David Byrne), McManus (Alec Baldwin), Todd Hockney (Kevin Pollak), Fenster (Benicio Del Toro) i Verbal Kint (Kevin Spacey). Są zamieszani w eksplozję statku, w wyniku której zginęło 27 osób i zniknęła kokaina o wartości 91 milionów dolarów. Świadkami tego wydarzenia są: ciężko poparzony węgierski imigrant, który twierdzi, że widział Keysera Soze, czyli samego diabła, i jeden z „podejrzanych” – kaleki kryminalista Verbal Kint. Verbal decyduje się, w zamian za nietykalność, opowiedzieć policji całą historię. Wraca pamięcią do momentu, kiedy wraz z pozostałymi „podejrzanymi” został aresztowany przez nowojorską policję, a później pracował z nimi, dokonując kilku napadów.



„Leon zawodowiec”



Leon to płatny morderca z kodeksem honorowym. Jest najlepszy, jednak pewnego dnia łamie swoje reguły i otwiera drzwi Matyldzie, dziewczynce, której skorumpowani policjanci pod wodzą szalonego Stansfielda z DEA zabili całą rodzinę. Chcąc nie chcąc ci dwoje zostają skazani na siebie. Leon uczy Matyldę fachu, a ta w zamian uczy Leona czytać. Między nimi rodzi się więź, która powoduje, że Leon staje się innym człowiekiem. Zobowiązał się on zabić Stansfielda i jego kolesi. Stansfield jednakże jest szalenie nieobliczalnym i przebiegłym przeciwnikiem...



„Kasyno”



Nowoczesne, błyszczące neonami hotele, wielkie sale koncertowe i wystawne rewie to tylko przykrywka tego, co stanowi istotę Las Vegas – hazardu. Film Martina Scorsese oparty na dokumentalnej książce Nicholasa Pileggiego ujawnia, w jaki sposób mafia czerpie zyski z kasyn i salonów gier.A tam, gdzie chodzi o wielkie pieniądze, rodzą się wielkie namiętności. Ale tu, w Las Vegas, nie ma miejsca na miłość, tu toczy się brutalna, pełna przemocy gra, w której ludzkie życie nie ma żadnej wartości. Po fascynującym świecie Las Vegas, światowej stolicy hazardu i zbrodni, oprowadzą Cię Robert De Niro i Joe Pesci, a towarzyszyć im będzie Sharon Stone, laureatka Złotego Globu za rolę Ginger – dziewczyny, która mogła zostać królową Las Vegas.



„Pulp Fiction”



Płatni mordercy, Jules (Samuel L. Jackson) i Vincent (John Travolta), dostają zlecenie, by odzyskać z rąk przypadkowych rabusiów tajemniczą walizkę bossa mafii. Nie dość tego, Vincent dostaje kolejną robotę – na czas nieobecności gangstera w mieście ma zaopiekować się jego poszukującą wrażeń żoną Mią (Uma Thurman). Vincent i Jules niespodziewanie wpadają po uszy, gdy przypadkowo zabijają zakładnika. Kłopoty ma też podupadły bokser (Bruce Willis), który otrzymał dużą sumę za przegranie swojej walki. Walkę jednak wygrywa, a Los Angeles staje się od tej chwili dla niego za małe. Specjaliści od mokrej roboty będą mieli co robić...



„Wściekłe psy”



Zawodowy złodziej – Joe Cabot planuje wielki skok na hurtownię diamentów. Wraz z synem – Nice Guy Eddie'm zbiera grupę profesjonalistów. Przestępcy nie znają się wzajemnie. Używają pseudonimów. Nagroda, którą mają otrzymać pozwoli im nie troszczyć się więcej o zabezpieczenie przyszłości. Podczas skoku okazuje się, ze czeka na nich policja. Przestępcom udaje się zbiec, jednak ponoszą ofiary. Spotykają się w opuszczonym magazynie, gdzie podczas oczekiwania na Joe'go zaczynają obwiniać się nawzajem za nieudaną akcję. Dochodzi do prawdziwej katastrofy...



„Chłopaki z sąsiedztwa”



Trzech czarnoskórych przyjaciół mieszka w getcie w Los Angeles, jednym z najniebezpieczniejszych miejsc w USA. Tre to dobry uczeń marzący o wyrwaniu się z rodzinnego domu. O tym samym myśli jeden z jego braci przyrodnich – Ricky, świetny futbolista. Brat Ricky'ego – Doughboy stoi na czele bandy. Gdy wdają się w przypadkową bójkę ginie Ricky. Darin postanawia pomścić śmierć brata.



„Chłopcy z ferajny”



Henry Hill jest świeżo upieczonym gangsterem. Jego partnerzy za wszelką cenę chcą zajść jak najwyżej w hierarchii i zabiją każdego, kto stanie im na drodze. Głośny film Martina Scorsese, w rolach głównych Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci.



„Nietykalni”



Chicago okresu prohibicji królują Al Capone (Robert De Niro), nieuczciwi policjanci i przekupni sędziowie. Aby położyć kres rządom mafijnego terroru, agent federalny Eliot Ness (Kevin Costner) powołuje grupę „Nietykalnych”. Jednak swego wroga numer jeden może pokonać dopiero po lekcji udzielonej mu przez doświadczonego gliniarza Malone'a (Sean Connery): nie ufaj nikomu i strzelaj szybko, zawsze pierwszy...



„Dawno temu w Ameryce”



Życie wielkiego miasta, kariery wielkich gangsterów, prohibicja i pokątny handel alkoholem. Oto tło dla wielkiego fresku Sergio Leone, filmu „Dawno temu w Ameryce”. Prawdziwa opowieść o dorastaniu i życiu wśród nowojorskiej mafii, pełna przemocy i brutalności, lecz nie pozbawiona elementów radosnych czy wręcz komicznych. Historia wielkiej przyjaźni, wielkiej miłości i wielkiej zdrady.



„Człowiek z blizną”



Tony Montana (Al Pacino) i jego przyjaciel Manny (Steven Bauer) są emigrantami z Kuby. Osiedlili się w Miami, w dzielnicy zwanej Małą Hawaną. Obaj mężczyźni zostają pomocnikami Franka Lopeza (Robert Loggia), bossa narkotykowej mafii. Tony zostaje zaufanym współpracownikiem Lopeza, chociaż od początku rywalizuje ze swoim szefem o względy Elviry (Michelle Pfeiffer). Tony bogaci się z dnia na dzień, z każdą chwilą staje się coraz ważniejszą postacią w mafii. Niebawem tworzy własną potężną organizację i żeni się z Elvirą. Im większą zyskuje władzę, tym większa staje się jego obsesja i strach o własne bezpieczeństwo.



„Ojciec chrzestny II”



Rok 1917. Młody Vito Corleone stawia pierwsze kroki w mafijnym świecie Nowego Jorku. Ponad 40 lat później jego syn Michael walczy o interesy i dobro rodziny.



„Ojciec chrzestny”



W epickim arcydziele Francisa Forda Coppoli możemy podziwiać Marlona Brando w nagrodzonej Oskarem roli patriarchy rodu Corleone. Coppola z rozmachem kreśli portret sycylijskiego klanu w Ameryce, w chwilach wzlotów i upadków, po mistrzowsku ukazując zarówno prywatne życie rodziny, jak i ciemne interesy, w jakie się zaangażowała. Oparty na bestsellerowej powieści Mario Puzo, wspaniały film z wielkimi kreacjami Ala Pacino, Jamesa Caana i Roberta Duvalla otrzymał dziesięć nominacji do Oskara i zdobył trzy statuetki, w tym za film roku 1972.



„Dorwać Cartera”



Jack Carter (Sylvester Stallone) to egzekutor długów pracujący na zlecenie bukmachera z Las Vegas. Jest mistrzem w swoim „fachu” i dlatego osiąga sukcesy zawodowe, nie potrafi sobie jednak ułożyć życia osobistego. Pewnego dnia, gdy dowiaduje się o tragicznej śmierci swego brata Ritchiego, wyjeżdża do Seattle aby zaopiekować się rodziną brata. Tam nabiera podejrzeń, iż brat został zamordowany. Prowadząc prywatne śledztwo zagłębia się w przeszłość brata, która okazuje się bardziej zawiła i mroczna niż Jack mógł się spodziewać.



„Aniołowie o brudnych twarzach”



Dwaj chłopcy z nędznej nowojorskiej Lower East Side mają kłopoty z policją po kolejnej złodziejskiej wyprawie: schwytany Rocky trafia do poprawczaka, Jerry'emu udaje się uciec. Po latach Jerry jest księdzem w tej samej dzielnicy, a Rocky sławnym gangsterem, bożyszczem zdeprawowanej młodzieży.



„Mały Cezar”



Historia Rico, bezwzględnego przestępcy, który wyrusza do miasta, gdzie staje się jednym z najważniejszych gangsterów. Czytaj też:

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