Michał Szpak zaśpiewał z Violettą Villas. Emocjonalne komentarze ludzi

Violetta Villas była jedną z najbarwniejszych artystek powojennej Polski, dysponowała unikatowymi możliwościami wokalnymi oraz oryginalną, wyrazistą osobowością sceniczną, które robiły na słuchaczach piorunujące wrażenie. Wyjątkowy talent otworzył jej wiele drzwi. W czasach, gdy o międzynarodowej karierze polscy artyści mogli tylko pomarzyć, jej udało się koncertować m.in. w Paryżu i Las Vegas. Okrzyknięto ją „głosem ery atomowej”. Dzisiaj stanowi inspirację dla nowego pokolenia artystów.

Jednym z nich jest Michał Szpak, który marzył o wykonaniu utworu z repertuaru artystki od zawsze. Często też przyznawał w wywiadach, że piosenki Violetty towarzyszyły mu od najmłodszych lat. Marzenie to udało się spełnić dzięki współpracy z twórcami filmu o Violetcie Villas: producentami z Lava Films – Mariuszowi Włodarskiemu i Agnieszce Wasiak oraz reżyserce filmu Karolinie Bielawskiej. Odtworzono archiwalne nagranie głosu Violetty Villas i w nowej aranżacji muzycznej i wykonaniu maestro Marcina Maseckiego, nagrano przepiękny, nostalgiczny utwór Violetty Villas, pod tytułem „Do Ciebie, mamo”. Piosenka wybrzmiewa w filmie, tworząc dodatkową, poruszającą warstwę dla historii, którą zobaczymy na ekranie.

– Kobieta, która swoim głosem i osobowością otworzyła mi portal do wolności, jakiego już nigdy później nie chciałem zamknąć. Inspiracja absolutna – mówi Michał Szpak o artystce.

„Nie da się tego wysłuchać bez wzruszenia. Taki zgrany duet. I tyle czułości, ciepła i tęsknoty w tym wykonaniu, że porusza serca”; „Duet chwytający za serce, dotykający duszy. Coś pięknego”; „Coś magicznego. Brawo” – piszą Polacy w sekcji komentarzy pod nagraniem.

„Violetta Villas”. Jeden z najbardziej wyczekiwanych polskich filmów od lat

„Violetta Villas” w reżyserii Karoliny Bielawskiej to nagrodzona na tegorocznym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wielowymiarowa opowieść o jednej z najbardziej fascynujących i tajemniczych postaci polskiej kultury, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas. To także film o spragnionej miłości kobiecie oraz pochłoniętej przez sławę matce.

W tytułowej roli wystąpiła Sandra Drzymalska, jedna z najbardziej utalentowanych młodych aktorek, nagrodzona Paszportem „Polityki” i nagrodą dla najlepszej aktorki na FPFF w Gdyni. Obok niej, w obsadzie znaleźli się m.in.: Jowita Budnik („Papusza”), Mateusz Banasiuk („Furioza”), Borys Szyc („Lalka”), Cezary Łukaszewicz („Chłopi”), Dorota Kuduk („Warszawianka”) i Christo Szopov („Karbala”). W roli syna Violetty Villas zobaczymy debiutujących trzech młodych aktorów: Kazika Radziejewskiego, Antoniego Rembelskiego i Antoniego Tyszkiewicza. Na ścieżce dźwiękowej filmu usłyszymy największe przeboje Violetty Villas w całkowicie nowych aranżacjach Marcina Maseckiego.

Zanim staje się Violettą Villas, jest Czesławą Gospodarek, młodą kobietą marzącą o wielkiej karierze. Na początku lat 60. wspólnie ze swoim synkiem postanawia wyruszyć na podbój wielkiego świata i przeprowadza się do Warszawy, aby tam rozpocząć nowe życie. Mimo licznych przeciwności losu, nie rezygnuje z walki o występy sceniczne i wciąż wierzy, że wielki sukces czeka tuż za rogiem. To właśnie wtedy przybiera przydomek Violetta Villas, a jej kariera dostaje skrzydeł. Jej fenomenalny głos wynosi ją od prowincji aż po największe sceny Las Vegas. Niestety za blaskiem kryje się rosnące uzależnienie, lęk, samotność i presja władz PRL. Wszystkiemu przygląda się dorastający syn, który widzi jak matka-artystka wymyka się światu, rodzinie i samej sobie. To historia o cenie marzeń, o miłości, której brakuje i o chłopcu, który musi dorosnąć szybciej niż powinien.

Film „Violetta Villas” trafi do kin już 27 listopada.

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