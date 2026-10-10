Najlepsze filmy Stevena Spielberga ostatnich 25 lat i gdzie je obejrzycie

Steven Spielberg to jeden z najwybitniejszych i najbardziej wszechstronnych twórców w historii kina. Z powodzeniem poruszał się już niemal we wszystkich gatunkach filmowych. Podczas gdy większość twórców przez całą karierę stara się stworzyć choć jeden film, który z czasem zostanie uznany za klasykę, on ma ich na koncie całe mnóstwo. Równie imponująca jak jego wszechstronność jest konsekwencja, z jaką od lat utrzymuje wysoki poziom, naprawdę nieudanych produkcji nakręcił bardzo niewiele, a i te z czasem zyskały – w wielu przypadkach – drugą szansę od krytyków.

W ciągu ostatnich 25 lat Spielberg również nie zwalniał tempa. Które filmy z tego okresu zasługują na szczególną uwagę? Przyglądamy się najlepszym produkcjom reżysera z ostatniego ćwierćwiecza i podpowiadamy, gdzie można je obejrzeć.

Najlepsze filmy Stevena Spielberga ostatnich 25 lat. Oto nasze typy

„Złap mnie, jeśli potrafisz”



Frank W. Abagnale (Leonardo DiCaprio) pracował jako lekarz, prawnik oraz pilot wielkiej linii lotniczej – wszystko to, zanim ukończył 21 lat. Był mistrzem oszustwa, a także błyskotliwym fałszerzem. Dzięki niezwykłym zdolnościom do podrabiania podpisów na czekach, zgromadził fortunę wartą miliony dolarów. Agent FBI Carl Hanratty (Tom Hanks) postawił sobie za główny cel złapanie Franka i doprowadzenie go przed oblicze sprawiedliwości. Frank jednak zawsze jest o krok przed agentem, zostawiając przynętę, która sprawia, że kontynuuje on pościg.

(Prime Video, Player, CanalVOD)





„Raport mniejszości”



Waszyngton roku 2054 – futurystyczny świat, w którym nie ma zbrodni, przyszłość można przewidzieć, a winnych ukarać, zanim popełnią planowane przestępstwo. Dowodów niedoszłych zbrodni dostarcza trójka Jasnowidzów na usługach Agencji Prewencji Departamentu Sprawiedliwości, nad której sprawnym działaniem czuwa komisarz John Anderton (Tom Cruise). Jako pierwszy ogląda obrazy przekazywane przez Jasnowidzów. Ich werdykt nie pozostawia wątpliwości – za niespełna 36 godzin John Anderton zabije człowieka, którego nawet nie zna. Rozpoczyna się szaleńczy wyścig z czasem. Anderton musi wykryć, kto go wrabia albo stanie się ofiarą „idealnego” systemu, który sam pomagał tworzyć. Aby wygrać musi odpowiedzieć sobie na pytanie, które jeszcze nie tak dawno nie przyszłoby mu nawet na myśl: czy Jasnowidze mogą się mylić?

(Netflix, Prime Video, Player)



„Terminal”



Kiedy Viktor Navorski (Hanks) przylatuje na lotnisko JFK w Nowym Jorku, zostaje niefortunnie uwikłany w gąszcz biurokratycznych przepisów, które nie pozwalają mu na powrót do domu, ani na wjazd do Stanów Zjednoczonych. Uwięziony na lotnisku, w skomplikowanym i niezrozumiałym dla niego świecie, Viktor nawiązuje przyjaźnie, znajduje pracę, wdaje się w romans i ... naprawdę odkrywa Amerykę.

(Prime Video, Apple TV, Player)



„Monachium”



W 1972 roku na igrzyskach olimpijskich w Monachium izraelscy sportowcy zostają zamordowani przez palestyńskich terrorystów z Czarnego Września. Mossad organizuje grupę mającą odnaleźć i zlikwidować sprawców tragedii.

(Prime Video, Apple TV, Player)



„Wojna światów”



Ray Ferrier (Tom Cruise) jest pracownikiem doków, który mieszka w New Jersey. Mężczyzna jest rozwiedziony z Mary Ann (Miranda Otto), a jego relacja z dziećmi – Rachel (Dakota Fanning) oraz Robbiem (Justin Chatwin) – jest dość skomplikowana. Pewnego dnia okazuje się, że Ray musi zająć się synem i córką przez kilka dni. W tym samym czasie na całym świecie mają miejsce niepokojące wydarzenia. Pojawiają się bardzo intensywne burze, którym towarzyszą silne wyładowania elektryczne. W ich mieście niespodziewanie zjawiają się kosmici, a Ferrier musi zrobić wszystko, żeby ocalić dzieci przed niebezpieczeństwem.

(Prime Video, Apple TV, Player)



„Lincoln”



Słynny reżyser Steven Spielberg zrealizował dramat historyczny entuzjastycznie przyjęty przez widzów i krytyków na całym świecie. Daniel Day-Lewis tworzy znakomitą, nagrodzoną Oscarem kreację amerykańskiego prezydenta Abrahama Lincolna. Podczas burzliwych ostatnich miesięcy sprawowania urzędu, podczas siejącej spustoszenie wojny, przekonywał do przyjęcia przez podzielony Kongres XIII Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych znoszącej niewolnictwo. Z zawziętą nieustępliwością i odwagą Lincoln zainicjował wprowadzenie prawa, które zmieniło bieg historii.

(Prime Video)



„Most szpiegów”



Most szpiegów to pełen dramatyzmu thriller rozgrywający się na tle historycznych wydarzeń. James Donovan (Tom Hanks), prawnik z Brooklynu, trafia w sam środek zimnej wojny, gdy CIA wysyła go ze, zdawać by się mogło, niemożliwą do wykonania misją wynegocjowania uwolnienia więzionego przez Sowietów amerykańskiego pilota wojskowego. W tym inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami mocnym, trzymającym w nieustannym napięciu filmie twórcy udało się uchwycić istotę człowieczeństwa, gdy James Donovan gotów jest zaryzykować wszystko w imię swoiście pojętej sprawiedliwości i wierności ojczyźnie.

(Prime Video, CanalVOD, Player)



„Czwarta władza”



Dwoje wydawców dziennika „The Washington Post” Katherine Graham (Meryl Streep) i Ben Bradlee (Tom Hanks) staje na czele bezprecedensowego starcia amerykańskiej prasy z najwyższymi władzami, walcząc o prawo do ujawnienia szokujących tajemnic, przez cztery dekady ukrywanych przez najwyższe władze USA.

(Prime Video, CanalVOD, Player)



„Fabelmanowie”



Historia Sammy'ego Fabelmana, młodego miłośnika kina, to w dużej mierze autobiografia samego Stevena Spielberga. Obserwujemy, jak chłopiec odkrywa magię kina, tworzy własne filmy i zmaga się z rodzinnymi problemami. Jego rodzice, w których wcielają się wybitni aktorzy - Michelle Williams i Paul Dano, są postaciami pełnymi sprzeczności i złożoności. Matka, utalentowana pianistka porzucająca karierę dla rodziny, jest jednocześnie wsparciem i źródłem niepokoju syna. Ojciec, inteligentny i ambitny inżynier, zmaga się z własnymi demonami i ma trudności w zrozumieniu pasji dziecka.

(CanalVOD, TVP VOD, Player, Prime Video) Czytaj też:

Piszą, że to „kolejny banger” miniserialowy. 6 odcinków i zachwyceni widzowie Czytaj też:

Ten serial Netfliksa dzięki „poczcie pantoflowej” znalazł się na szczycie! Z dnia na dzień więcej widzów