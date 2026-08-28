Głośny polski film w końcu online. Takiego kina brakowało

Za reżyserię „Pojedynku” odpowiada Łukasz Palkowski, twórca takich hitów jak „Bogowie” czy „Najlepszy”. Ta oparta na faktach opowieść zabiera widzów do czasów II wojny światowej, przedstawiając wydarzenia dziejące się z dala od frontu. Więziony w obozie pianista musi stawić czoła oficerowi NKWD.

Polski thriller trafia prosto z kin do sieci. W obsadzie aktor znany z „Gry o tron”

Wrzesień 1939 roku. Gdy Polska zostaje zaatakowana przez sąsiadów, dotychczas znany świat rozpada się na kawałki, a tysiące wojskowych i przedstawicieli inteligencji trafia do sowieckiej niewoli. W obozach jenieckich, zaledwie kilka miesięcy przed zbrodnią katyńską, rozpoczyna się bezwzględny proces indoktrynacji, którego celem jest moralne złamanie elity.

Fabuła filmu „Pojedynek” skupia się na psychologicznej grze, toczącej się pomiędzy dwoma przeciwnikami. Z jednej strony staje Karol Grabowski (w tej roli Jakub Gierszał), światowej sławy wirtuoz fortepianu, a prywatnie młody mąż i ojciec. Z drugiej major Wasilij Zarubin (Aidan Gillen), chłodny i bezwzględny agent wroga, który stawia sobie za punkt honoru złamanie muzyka. Oficer NKWD wie, że Grabowski stanowi autorytet dla reszty więźniów, więc nie może pozwolić sobie na błąd, ryzykując masowy bunt. Jego celem propagandowym jest zaskarbienie sobie uznania muzyka, by ten, wraz z resztą współwięźniów, przeszedł na stronę sowiecką. Kiedy Zarubin napotyka opór, między mężczyznami rozpoczyna się psychologiczna gra, pełna presji i manipulacji, w której liczy się każdy, nawet najmniejszy, ruch.

Na ekranie, oprócz Jakuba Gierszała i Aidana Gillena, znanego przede wszystkim z występu w „Grze o tron”, zobaczyć można Tomasza Kota, Bogusława Lindę, Antoniego Pawlickiego oraz Julię Pietruchę. Kreowana przez nią postać Janiny Lewandowskiej zapisała się w historii jako jedyna kobieta, która została stracona w czasie zbrodni katyńskiej.

Film „Pojedynek” dostępny już od 29 sierpnia w serwisie streamingowym CANAL+.

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