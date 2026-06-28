Ten thriller trzyma w napięciu do końca. Nicolas Cage i pakt z diabłem – już dziś do obejrzenia

Na te pytania odpowiada thriller „Bóg zemsty”, w którym główną rolę zagrał Nicolas Cage. To historia człowieka, który po rodzinnej tragedii podejmuje decyzję, której konsekwencje okazują się dużo bardziej niebezpieczne, niż mógł przypuszczać.

„Bóg zemsty” – kiedy sprawiedliwość wymyka się spod kontroli

Bohaterem filmu jest Will Gerard, nauczyciel języka angielskiego prowadzący spokojne i uporządkowane życie. Razem z żoną Laurą, cenioną wiolonczelistką, tworzy szczęśliwe małżeństwo. Ich codzienność wypełniają spotkania z przyjaciółmi, pasja do sztuki oraz rozgrywki szachowe, które są ulubioną formą relaksu Willa.

Sielanka kończy się w jednej chwili. Laura zostaje brutalnie napadnięta i zgwałcona. Sprawca dodatkowo okrada kobietę, pozostawiając ją ciężko pobitą. Dla Willa świat nagle przestaje istnieć. Mężczyzna niemal nie opuszcza szpitala, czuwając przy łóżku ukochanej.

W szpitalu Gerard poznaje tajemniczego Simona, który zdaje się wiedzieć zaskakująco dużo o tragedii jego rodziny. Nieznajomy przedstawia się jako członek organizacji działającej poza prawem i oferuje pomoc w odnalezieniu gwałciciela. Simon obiecuje, że przestępca zostanie ukarany. W zamian oczekuje jedynie przysługi w przyszłości. Zrozpaczony i owładnięty gniewem Will przystaje na propozycję, nie zastanawiając się nad konsekwencjami.

Mija pół roku. Wydaje się, że najgorsze wydarzenia są już za bohaterem. Wtedy Simon ponownie pojawia się w jego życiu i przypomina o zawartej umowie. Cena okazuje się wysoka. Organizacja oczekuje, że Will wykona zlecone zabójstwo. Ofiarą ma być człowiek oskarżany o przestępstwa wobec dzieci. Gdy nauczyciel próbuje wycofać się z układu, szybko odkrywa, że nie ma takiej możliwości.

Z każdą kolejną godziną coraz bardziej pogrąża się w niebezpiecznej grze, w której ścierają się interesy tajemniczej organizacji i organów ścigania. Bohater zaczyna rozumieć, że zgoda na prywatny akt zemsty była początkiem koszmaru, z którego nie ma prostego wyjścia.

Thriller z Nicolasem Cage’em. Gdzie i kiedy oglądać?

„Bóg zemsty” to pełen napięcia thriller oparty na moralnych dylematach i pytaniu o granice sprawiedliwości. Twórcy pokazują, jak łatwo pragnienie odwetu może doprowadzić do utraty kontroli nad własnym życiem.

Film szczególnie przypadnie do gustu widzom lubiącym historie o zwykłych ludziach zmuszonych do funkcjonowania w świecie przestępców, manipulacji i niebezpiecznych tajemnic.

Film „Bóg zemsty” zostanie wyemitowany w niedzielę 28 czerwca o godz. 22:10 na antenie TV Puls.

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