12 filmów i seriali, które uratują cię podczas fali upałów. Od Toskanii po Arktykę

Gdy temperatura za oknem nie daje wytchnienia, wybór odpowiedniego filmu lub serialu może stać się formą ratunku.

FIlmy i seriale na upalne lato

Jedne produkcje zabierają widzów na rozgrzane słońcem włoskie wybrzeża i greckie wyspy, inne przenoszą prosto w śnieżne pustkowia Arktyki czy Antarktydy, albo przypominają mniej lub bardziej beztroskie wakacyjne przygody. Są też takie, które po prostu pozwalają się zrelaksować i na chwilę zapomnieć o codzienności.

Każdy z tych tytułów oferuje inny sposób na przetrwanie gorących dni. Jedne zabierają w tropiki, inne do skutych lodem krain, a jeszcze inne pozwalają po prostu zanurzyć się w przyjemnej historii. W końcu nie każdy ma możliwość uciec przed upałem nad morze. Czasem wystarczy pilot i dobrze wybrany seans. Oto zestaw tytułów idealnych na upalne dni i jeszcze gorętsze noce.

12 filmów i seriali na upalne dni i noce

„Tamte dni, tamte noce”



Włoskie lato jeszcze nigdy nie wyglądało tak kusząco. Film urzeka spokojnym rytmem, pięknymi krajobrazami i historią pierwszej miłości, która dojrzewa wśród słońca, natury i wakacyjnej beztroski. To produkcja, która bardziej celebruje atmosferę niż akcję, dlatego doskonale sprawdza się podczas leniwego popołudnia.



„Mamma Mia!”



Jeśli istnieje filmowy odpowiednik wakacyjnego koktajlu z parasolką, to właśnie ten musical. Greckie wyspy, muzyka ABBY, błękitne morze i energia, która skutecznie poprawia nastrój. „Mamma Mia!” nie udaje ambitnego dramatu i właśnie dlatego od lat pozostaje jednym z najprzyjemniejszych letnich seansów.



„Przed wschodem słońca”



„Przed wschodem słońca” / „Przed zachodem słońca”

Kultowe filmy Richarda Linklatera pokazują, jak wiele emocji można zamknąć w rozmowie i wspólnym spacerze. To romantyczne, inteligentne kino, które zamiast widowiskowych wydarzeń stawia na klimat i chemię między bohaterami. Idealny wybór na ciepły wieczór, kiedy świat zwalnia tempo.



„Pod Słońcem Toskanii”



To opowieść o zmianach, nowych początkach i odnajdywaniu szczęścia w najmniej spodziewanych momentach. Włoskie pejzaże, kamienne miasteczka i niespieszna atmosfera sprawiają, że film działa jak krótki urlop bez konieczności pakowania walizek.



„Biały Lotos”



Luksusowe kurorty, bajeczne widoki i bohaterowie, którzy za idealnymi uśmiechami skrywają całe morze problemów. Każdy sezon serialu jest błyskotliwą satyrą na współczesne społeczeństwo, a jednocześnie trzymającą w napięciu historią, w której od początku wiadomo, że ktoś zginie. Tropikalna sceneria i gęstniejąca atmosfera sprawiają, że trudno oderwać wzrok od ekranu.



„Stranger Things”



Choć nie jest to klasyczna wakacyjna produkcja, serial doskonale oddaje ducha młodzieńczych przygód, rowerowych wypraw i tajemniczych nocnych eskapad. Klimat lat 80., nostalgia i dynamiczna akcja sprawiają, że kolejne odcinki pochłania się błyskawicznie.



„Terror”



Jeśli marzysz o odrobinie chłodu, ten serial zapewni go aż nadto. Historia brytyjskiej ekspedycji uwięzionej w arktycznych lodach należy do najbardziej przejmujących i klimatycznych produkcji ostatnich lat. Mróz, beznadzieja i walka o przetrwanie sprawiają, że temperatura w salonie wydaje się nagle znacznie niższa.



„Coś”



Klasyk Johna Carpentera pozostaje jednym z najlepszych horrorów wszech czasów. Akcja rozgrywa się na skutej lodem stacji badawczej na Antarktydzie, gdzie naukowcy próbują przetrwać spotkanie z przerażającą formą życia. Śnieg, lód i wszechobecna paranoja tworzą atmosferę, która skutecznie odciąga myśli od letnich upałów.



„Utalentowany pan Ripley”



Słoneczna Italia lat 50. staje się tłem dla jednej z najbardziej fascynujących psychologicznych historii w kinie. Plaże, jazz, luksus i piękni ludzie tworzą pozornie idylliczny obraz, pod którym kryją się obsesja, zazdrość i zbrodnia. To thriller, który zachwyca stylem równie mocno, jak samą fabułą.



„Fargo”



Bracia Coen stworzyli kryminał, który równie skutecznie bawi, co trzyma w napięciu. Ośnieżone krajobrazy Minnesoty, absurdalne decyzje bohaterów i charakterystyczny czarny humor sprawiają, że „Fargo” pozostaje jedną z najbardziej oryginalnych produkcji w historii kina.



„The Bear”



To serial dla tych, którzy chcą poczuć gorąco jeszcze mocniej. Opowieść o młodym szefie kuchni walczącym o uratowanie rodzinnego lokalu dosłownie kipi od emocji. Krzyki, stres, pośpiech i temperatura kuchennego zaplecza sprawiają, że widz niemal czuje żar bijący z ekranu.



„07 zgłoś się”



Przygody porucznika Borewicza to nie tylko kryminalne zagadki, ale także niezwykła podróż do Polski sprzed kilku dekad. Odcinki rozgrywające się w nadmorskich kurortach, hotelach i wakacyjnych miejscowościach zachwycają nostalgicznym klimatem PRL-u. To seans, który jednocześnie bawi, intryguje i przypomina, jak wyglądały polskie wakacje dawnych lat. Czytaj też:

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