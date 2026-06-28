Film z Sydney Sweeney zdetronizował thriller z Bradem Pittem! Młoda aktorka wygrała starcie

Sydney Sweeney mimo kontrowersji, jakie wzbudza, jest jedną z najbardziej znanych i rozchwytywanych obecnie aktorek młodego pokolenia. Ostatnio jest o niej szczególnie głośno – na początku roku zagrała główną rolę w filmowej adaptacji bestsellerowej powieści „Pomoc domowa”, a ostatnio obejrzeliśmy finałowy odcinek serialu „Euforia” Sama Levinsona, w którym wcielała się w Cassie.

Zagraniczne media podają teraz, że na Apple TV+ trenduje film „Kresy szczerości” z Sydney Sweeney z 2025 roku, który wydaje się jedną z najbardziej niedocenianych ról aktorki. Wyprzedził nawet „F1: Film” z Bradem Pittem, którego wyprodukowanie kosztowało około 300 mln dolarów. Dla porównania hit z aktorką „Euforii” miał budżet około 20 mln dolarów.

Sydney Sweeney wygrała starcie z Bradem Pittem. Hit podbija streaming

W filmie, wyprodukowanym przez Ridleya Scotta i wyreżyserowanym przez Michaela Pearce'a z Encounter, wystąpili również Julianne Moore, Domhnall Gleeson i Fiona Shaw. Rok po premierze „Kresy szczerości” powróciły na listy przebojów streamingu i produkcja jest obecnie najchętniej oglądanym filmem na Apple TV w Stanach Zjednoczonych.

„Julianne Moore jako Kate, której samotne życie przerywa wizyta sprawiającej problemy córki (Sydney Sweeney). Dziewczyna zjawia się przerażona i ubrudzona cudzą krwią. W miarę jak Kate odkrywa szokującą prawdę, uświadamia sobie, jak daleko posunie się matka, aby uratować swoje dziecko” – brzmi opis filmu.

„Kresy szczerości” obejrzycie w Polsce na platformie Apple TV+.

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