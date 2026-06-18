Gwiazda „Dziewczyny z tatuażem” w polskim thrillerze. Będzie się działo!

Po kilku latach od premiery „The Silent Twins” Agnieszka Smoczyńska ponownie daje o sobie znać. Do sieci trafiły właśnie pierwszy zwiastun i plakat jej najnowszego filmu „Hot Spot”. Już po kilku kadrach widać, że zapowiada się niezwykłe wydarzenie filmowe. Na dodatek z udziałem wyjątkowej gwiazdy.

Nadchodzi „Hot Spot” – futurystyczny thriller z cyberpunkowym klimatem

Nowy film Smoczyńskiej rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w rzeczywistości zarządzanej przez świadomą sztuczną inteligencję. W centrum opowieści znajduje się prywatny detektyw badający sprawę tajemniczego morderstwa. Trop prowadzi go do grupy rebeliantów, którzy mogą zagrozić dominacji cyfrowego systemu.

Z czasem śledztwo staje się coraz bardziej niebezpieczne, a bohater odkrywa, że w świecie podporządkowanym algorytmom nic nie jest takie, jakim wydaje się na pierwszy rzut oka. Twórcy zapowiadają historię balansującą między science fiction, kryminałem i satyrą na społeczeństwo uzależnione od nowych technologii.

„Dziewczyna z tatuażem”, czyli Noomi Rapace w filmie Smoczyńskiej

W „Hot Spot” pojawią się aktorzy znani zarówno polskiej, jak i światowej publiczności. W obsadzie znaleźli się Andrzej Konopka, którego widzowie pamiętają z „Córek dancingu” i „LARP. Miłość, trolle i inne questy”, a także szwedzka gwiazda Noomi Rapace, znana z filmów „Dziewczyna z tatuażem” oraz „Prometeusz”.

Na ekranie zobaczymy również japońską aktorkę Reikę Kirishimę, kojarzoną z cenionymi produkcjami „Drive My Car” i „Norwegian Wood”.

Prestiżowa premiera na festiwalu w Kanadzie

Światowa premiera „Hot Spot” odbędzie się podczas Fantasia International Film Festival w Kanadzie. Organizowany w Montrealu od 1996 roku festiwal należy do najważniejszych wydarzeń poświęconych kinu gatunkowemu. To właśnie tam prezentowane są najciekawsze produkcje z pogranicza horroru, science fiction, fantasy i kina kultowego.

W przeszłości swoje filmy pokazywali tam między innymi Bong Joon-ho, Guillermo del Toro i Park Chan-wook.

Za kamerą sprawdzony zespół twórców

Agnieszka Smoczyńska ponownie pracowała nad filmem ze scenarzystą Robertem Bolestą, współautorem sukcesu „Córek dancingu”. Za zdjęcia odpowiada Jakub Kijowski, a montaż przygotowała Beata Liszewska. Sound design stworzył Marcin Lenarczyk, natomiast muzykę skomponowali Marcin Macuk i Zuzanna Wrońska.

Efekty specjalne powstały w Polsce pod nadzorem Szymona Kani z Human Arc. Za scenografię odpowiada Anna Anosowicz, kostiumy przygotowała Katarzyna Lewińska, a charakteryzację stworzyła Ioanna Ligyzou.

Międzynarodowa koprodukcja i światowa dystrybucja

„Hot Spot” jest polsko-grecką koprodukcją. Producentkami filmu są Bogna Szewczyk-Skupień i Klaudia Śmieja-Rostworowska z Madants, studia mającego w dorobku takie tytuły jak „The Silent Twins”, „High Life”, „Lamb” czy „Inni Ludzie”.

Przy projekcie współpracowali również producenci z Grecji, Szwecji, Danii oraz Polski. Za światową dystrybucję odpowiada Focus Features, natomiast polskim dystrybutorem filmu jest So FILMS.

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