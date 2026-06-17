Tom Cruise kontra Jack Nicholson. Ten film do dziś uznawany jest za arcydzieło

Są filmy, które mimo upływu lat nie tracą swojej siły. „Ludzie honoru” należą właśnie do tej kategorii. „Tak genialnie napisanego filmu dawno nie widziałem, każda scena to małe dzieło sztuki”, „Jeden z najlepszych dramatów sądowych”, „Rewelacyjny film. Jeden z moich ulubionych. Oglądałem go wielokrotnie” – piszą o nim widzowie w serwisie Filmweb..

„Ludzie honoru” – wstrząsająca prawda wylewa się zza wojskowych kulis

Akcja rozgrywa się w środowisku amerykańskiej marynarki wojennej. Dwóch żołnierzy piechoty morskiej staje przed sądem, oskarżonych o zabójstwo kolegi z jednostki. Sprawa od początku budzi ogromne emocje, a wojskowe dowództwo chciałoby jak najszybciej zamknąć temat, unikając medialnego skandalu.

Obrony oskarżonych podejmuje się porucznik Daniel Kaffee, w którego wciela się Tom Cruise. Młody prawnik nie ma doświadczenia w prowadzeniu poważnych procesów i początkowo liczy na szybkie zawarcie ugody. Wszystko zmienia się jednak, gdy dołącza do niego ambitna i niezwykle dociekliwa porucznik komandor JoAnne Galloway, grana przez Demi Moore.

W trakcie śledztwa obrońcy odkrywają coraz bardziej niepokojące fakty. Okazuje się, że zmarły żołnierz zamierzał złożyć doniesienie na jednego ze swoich kolegów. Prawnicy ustalają również, że w jednostce funkcjonował nieformalny system kar i zasad, a przełożeni mogli mieć znacznie większy wpływ na tragedię, niż początkowo zakładano.

Ślady prowadzą do porucznika Jonathana Kendricka, granego przez Kiefera Sutherlanda. Jeszcze większe znaczenie dla sprawy ma jednak postać pułkownika Nathana R. Jessupa. W tej roli błyszczy Jack Nicholson, tworząc jedną z najbardziej pamiętnych kreacji swojej kariery.

„Ludzie honoru” do dziś uchodzą za klasykę dramatu sądowego

Film zdobył uznanie zarówno widzów, jak i krytyków. Na sukces produkcji złożyły się nie tylko znakomite role aktorskie, lecz także umiejętne budowanie napięcia oraz historia stawiająca pytania o lojalność, odpowiedzialność i granice wykonywania rozkazów.

„Ludzie honoru” pozostają wzorcowym przykładem kina sądowego, w którym każda kolejna scena przybliża widzów do odkrycia prawdy. Nawet po latach finałowe starcie na sali rozpraw robi ogromne wrażenie.

Film będzie można obejrzeć w środę 17 czerwca o godz. 22:25 na kanale Stopklatka.

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