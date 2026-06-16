Leonardo DiCaprio wraca po zemstę. Wielki hit Scorsese dziś w telewizji

Zemsta, gangsterskie porachunki i brutalna walka o wpływy w Nowym Jorku. „Gangi Nowego Jorku” to jedna z najbardziej ambitnych produkcji w karierze Martina Scorsese. Film zgromadził imponującą obsadę, a choć krytycy byli podzieleni, widzowie do dziś chętnie wracają do tej pełnej emocji historii.

„Gangi Nowego Jorku”, czyli krwawa wojna o Five Points

Akcja filmu przenosi widzów do połowy XIX wieku. Nowy Jork dopiero buduje swoją tożsamość, a mieszkańcy przybywający z różnych stron świata rywalizują o miejsce w szybko rozwijającym się mieście.

W biednej dzielnicy Five Points dochodzi do brutalnego starcia pomiędzy gangiem irlandzkich imigrantów a grupą tak zwanych „rdzennych” Amerykanów. Bitwa kończy się zwycięstwem miejscowych, a ich przywódca Bill „Rzeźnik” Cutting zabija lidera Irlandczyków, znanego jako „Ksiądz” Vallon. Świadkiem tragedii jest kilkuletni syn zamordowanego. Chłopiec trafia do sierocińca, ale nigdy nie zapomina o śmierci ojca.

Szesnaście lat później Amsterdam Vallon wraca do Five Points z jednym celem. Chce odnaleźć człowieka odpowiedzialnego za śmierć ojca i wymierzyć sprawiedliwość.

Młody mężczyzna stopniowo zdobywa zaufanie Billa Cuttinga. Z czasem staje się jednym z jego najbliższych współpracowników. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy Amsterdam zaczyna dostrzegać w swoim wrogu cechy, które budzą jego szacunek. Dodatkowo zakochuje się w Jenny, wychowanicy i byłej kochance gangstera.

Gwiazdy kina w wielkim widowisku Scorsese

„Gangi Nowego Jorku” to projekt, który przez lata pozostawał jednym z największych marzeń reżyserskich Martin Scorsese. W głównych rolach wystąpili Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz oraz Liam Neeson.

Szczególne uznanie zdobyła kreacja Day-Lewisa, który stworzył jedną z najbardziej pamiętnych postaci w historii współczesnego kina gangsterskiego. Film zachwyca również rozmachem inscenizacji i szczegółowo odtworzonym obrazem XIX-wiecznego Nowego Jorku.

Kiedy oglądać?

Film „Gangi Nowego Jorku” zostanie wyemitowany we wtorek 16 czerwca o godz. 22:40 na antenie Stopklatki.