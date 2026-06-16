Rewelacyjny thriller Ridleya Scotta dziś w TV. Nie chcesz tego przegapić

Pościgi, mafijne porachunki, obce miasto i bohaterowie, którzy muszą naprawić kosztowny błąd. „Czarny deszcz” to jeden z tych thrillerów, które przypominają, jak wyglądało widowiskowe kino sensacyjne końca lat 80. W obsadzie błyszczą Michael Douglas i Andy Garcia, a za kamerą stanął twórca późniejszego „Gladiatora”.

„Czarny deszcz”. Thriller o tym, jak fatalna pomyłka zmienia wszystko

Akcja filmu rozpoczyna się w Nowym Jorku, gdzie detektywi Nick Conklin i Charlie Vincent są świadkami brutalnego zabójstwa. Po niebezpiecznym pościgu udaje im się schwytać sprawcę. Zatrzymanym okazuje się Sato, członek japońskiej mafii.

Mężczyzna ma zostać przekazany władzom w Japonii, dlatego policjanci eskortują go do Osaki. Na miejscu dochodzi jednak do kompromitującej pomyłki. Nieświadomie oddają przestępcę w ręce podstawionych gangsterów, sądząc, że przekazują go funkcjonariuszom policji.

Gdy prawdziwi policjanci pojawiają się chwilę później, Nick i Charlie zdają sobie sprawę z rozmiaru katastrofy. Postanawiają odnaleźć zbiegłego mafiosa i naprawić swój błąd.

Zadanie okazuje się niezwykle trudne. Amerykańscy detektywi trafiają do świata, którego nie rozumieją. Barierą stają się nie tylko język i lokalne zwyczaje, ale także nieufność japońskich służb. Nad ich działaniami czuwa detektyw Masahiro Matsumoto, który nie zamierza pozwolić gościom ze Stanów na samowolkę.

W tym samym czasie Sato umacnia swoją pozycję i zdobywa coraz większe wpływy. Wkrótce postanawia rozprawić się z ludźmi, którzy próbowali doprowadzić go przed wymiar sprawiedliwości.

Michael Douglas i Ridley Scott w znakomitej sensacji

Reżyserem filmu jest Ridley Scott, twórca takich hitów jak Gladiator. W głównych rolach wystąpili Michael Douglas, Andy Garcia, Yusaku Matsuda oraz Ken Takakura.

Jednym z największych atutów produkcji są również efektowne zdjęcia autorstwa Jan de Bont. Twórcy pokazali zarówno monumentalny Nowy Jork, jak i tętniącą życiem Osakę, nadając filmowi wyjątkowy klimat.

Kiedy oglądać „Czarny deszcz”?

Film „Czarny deszcz” zostanie wyemitowany we wtorek 16 czerwca o godz. 20:00 na kanale FILMBOX+ One.

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