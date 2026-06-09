Czekasz na Mundial 2026? Te filmy rozpalą sportowe emocje

Mistrzostwa świata, wielkie emocje, niezapomniane gole i historie, które wykraczają daleko poza boisko. Piłka nożna od dekad inspiruje twórców filmowych, dostarczając materiału zarówno na wzruszające dramaty, jak i pełne humoru opowieści czy fascynujące dokumenty.

Piłka nożna — sport, który już dawno wykroczył daleko poza boisko

Jeśli po ostatnim gwizdku wciąż nie masz dość futbolowych emocji, te produkcje pozwolą ci jeszcze dłużej pozostać w świecie najpopularniejszego sportu na globie.

Choć wszystkie opowiadają o piłce nożnej, każda robi to w zupełnie inny sposób. Jedne skupiają się na legendarnych zawodnikach, inne pokazują kulisy wielkich turniejów, a jeszcze inne wykorzystują futbol jako tło dla historii o marzeniach, rodzinie czy walce z przeciwnościami losu. Łączy je jedno: udowadniają, że piłka nożna jest czymś znacznie więcej niż tylko grą. I jeszcze coś: wszystkie dostępne są w Polsce na Netflix.

13 filmów i seriali o piłce nożnej, które warto zobaczyć, zanim zacznie się Mundial 2026

„Wszystkie piegi świata”



Akcja filmu przenosi widzów do Meksyku w 1994 roku, gdy cały kraj żyje piłkarskimi mistrzostwami świata. Trzynastoletni José Miguel początkowo nie interesuje się futbolem, ale wszystko zmienia się, gdy zakochuje się w Cristinie. Dziewczyna uwielbia piłkę nożną, dlatego chłopak postanawia stworzyć szkolną drużynę i wystartować w lokalnym turnieju. To ciepła historia o dorastaniu, pierwszych uczuciach i sile marzeń.



„Baggio: Boski kucyk”



Film biograficzny poświęcony jednemu z najwybitniejszych włoskich piłkarzy pokazuje nie tylko sportowe triumfy Roberto Baggio, ale także jego prywatne zmagania. Produkcja przybliża relacje zawodnika z rodziną, konflikty z trenerami oraz wydarzenia, które mogły zakończyć jego karierę znacznie wcześniej.



„Piękna gra”



Historia inspirowana prawdziwym Pucharem Świata Bezdomnych udowadnia, że piłka nożna potrafi zmieniać życie. Trener Mal przygotowuje angielską drużynę do prestiżowego turnieju, a jednym z kluczowych zawodników ma zostać utalentowany Vinny. Film pokazuje, jak sport pomaga odzyskać wiarę w siebie i odnaleźć własne miejsce w świecie.



„Brazylia 1970: Trzecie mistrzostwo”



Miniserial przypomina jeden z najważniejszych momentów w dziejach futbolu. Brazylijska reprezentacja wyrusza do Meksyku z zamiarem zdobycia trzeciego tytułu mistrza świata. Produkcja odtwarza kulisy legendarnego sukcesu drużyny, której symbolem był Pelé.



„Kapitan Tsubasa”



Historia Tsubasy Ozory to klasyka sportowego anime. Młody bohater marzy o tym, by zostać najlepszym piłkarzem świata. Aby osiągnąć cel, przeprowadza się do miasta słynącego z futbolowych tradycji i rozpoczyna drogę pełną wyzwań, rywalizacji i przyjaźni. Serial od lat inspiruje kolejne pokolenia kibiców i zawodników.



„Klub Cuervos”



Meksykański serial pokazuje świat piłki nożnej z zupełnie innej perspektywy. Po śmierci właściciela klubu Cuervos FC stery przejmuje jego niedoświadczony syn Chava, co prowadzi do licznych konfliktów i chaosu. To pełna humoru opowieść o rodzinnych sporach, ambicjach i kulisach zarządzania klubem.



„Angielska gra”



Sześcioodcinkowy serial historyczny przenosi widzów do XIX-wiecznej Anglii, gdy piłka nożna była sportem zarezerwowanym głównie dla elit. Produkcja opowiada o ludziach, którzy przyczynili się do przemiany futbolu w dyscyplinę dostępną dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia społecznego.



„Palec boży”



Nagrodzony Oscarem reżyser Paolo Sorrentino stworzył osobistą opowieść o dorastaniu w Neapolu lat 80. Ważnym elementem fabuły jest fascynacja Diego Maradoną, który stał się dla mieszkańców miasta niemal mityczną postacią. Film łączy temat piłki nożnej z historią rodziny, miłości i życiowych tragedii.



„Meksyk 1986”



Ta produkcja opowiada historię człowieka, który zrobił wszystko, aby mistrzostwa świata w 1986 roku odbyły się właśnie w Meksyku. W centrum wydarzeń znajduje się Martín de la Torre, którego determinacja doprowadziła do jednego z najważniejszych turniejów w historii futbolu.



„Na ratunek piłkarzom”



Animacja skierowana do młodszych widzów opowiada o grupie dzieci, które muszą pomóc znanym piłkarzom odzyskać utracone umiejętności. W produkcji pojawiają się między innymi Zlatan Ibrahimović i Megan Rapinoe, użyczający głosu animowanym wersjom samych siebie.



„Ultrasi”



Włoski dramat pokazuje życie fanatycznych kibiców z Neapolu. Główny bohater, Sandro, przez lata był liderem grupy ultrasów, jednak z czasem zaczyna kwestionować sens przemocy i konfliktów. To przejmujący obraz środowiska, w którym lojalność często prowadzi do tragedii.



„Poldi”



Dokument poświęcony Lukasowi Podolskiemu przedstawia drogę od syna polskich emigrantów do jednego z najbardziej rozpoznawalnych niemieckich piłkarzy. Film pokazuje zarówno sportowe sukcesy mistrza świata, jak i jego działalność poza boiskiem.



„Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Vinnie Jones”



Produkcja przybliża niezwykłą historię Vinniego Jonesa. Dawny piłkarz słynął z bezkompromisowego stylu gry i licznych kontrowersji. Dokument pokazuje kulisy jego kariery sportowej, medialnych skandali oraz późniejszego sukcesu w branży filmowej.Czytaj też:

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