Piszą, że to „jeden z najlepszych filmów gangsterskich XXI wieku”. Scenariusz napisał znany muzyk

Film „Gangster” z 2012 roku wyreżyserował John Hillcoat („Czarne lustro”, „Special Ops: Lioness”, „George & Tammy”) na podstawie scenariusza napisanego przez australijskiego muzyka Nicka Cave'a i oparty na powieści historycznej Matta Bonduranta „The Wettest County in the World” (2008). W filmie występują Shia LaBeouf, Tom Hardy, Gary Oldman, Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Jason Clarke i Guy Pearce.

Film opowiada o brutalnym konflikcie między trzema braćmi-przemytnikami: Forrestem (Hardy), Howardem (Clarke) i Jackiem Bondurantem (LaBeouf) – a skorumpowanym i bezwzględnym stróżem prawa Charliem Rakesem (Pearce), który próbuje zamknąć bimber braci w czasach prohibicji, po tym jak Forrest odmawia mu zapłaty.

To „jeden z najlepszych filmów gangsterskich XXI wieku”. Niebawem tutaj go obejrzycie

USA, Franklin County w stanie Wirginia, czasy prohibicji i wielkiego kryzysu. Władze stawiają ultimatum lokalnym gangom bimbrowników: podział zysków albo koniec działalności. Bracia Bondurant nie uznają propozycji nie do odrzucenia i jako jedyni odmawiają. W okolicy wybucha krwawa wojna. Główny wątek filmu skupia się właśnie na brutalnym konflikcie, w jaki wdają się trzej bracia. Akcja rozgrywa się w 1931 roku. Forrest Bondurant to legenda i bohater, który przeżył wojnę. Wraz ze swoimi braćmi Howardem i tchórzliwym Jackiem mieszka w stanie Wirginia, gdzie razem pędzą bimber i ze sprzedaży czerpią niemałe zyski. Ale do akcji wkraczają skorumpowane władze, prokurator Mason Wardell i zastępca Charles Rakes, którzy stawiają ultimatum lokalnemu gangowi bimbrowników. W zamian za przymknięcie oka na ich nielegalny biznes, żądają udziału w zyskach, w przeciwnym razie szybko rozprawią się z dobrze prosperującą, rodzinną „firmą”.

Film zebrał pozytywne recenzje krytyków i zarobił 54,4 miliona dolarów przy budżecie 26 milionów dolarów. Na polskim Filmwebie widzowie przyznali mu wysoką notę 7,4/10. „Świetny, mocny, dobry humor, inspirowany faktami, kapitalna obsada, która dostarcza jak zwykle na wysokim poziomie”; „Jeden z najlepszych filmów gangsterskich XXI wieku”; „Znakomity film”; „Obejrzałem drugi raz i jestem zachwycony”; „Świetny klimat, zapierające dech ujęcia”; „Porządne gangsterskie kino w dobrym stylu” – piszą.

Film dostępny jest teraz na CDA i TVP VOD, a już od 29 maja będzie też miał premierę na CANAL+.

