Ten film ma 93 proc. w serwisie Rotten Tomatoes. Perełka z ulubienicą już w sieci

Kolejna filmowa nowość wpadła w piątek 8 maja do sieci, idealnie przed weekendem. To komediowa historia z pazurem prosto od 20th Century Studios, która przenosi widzów na bezludną wyspę.

Doceniana przez widzów perełka filmowa. Od teraz na popularnej platformie

Film „Pomocy” opowiada o tym, jak dwoje współpracowników jako jedyni ocalali, trafiają na bezludną wyspę po katastrofie lotniczej. Z dala od biurowych zasad i pozorów muszą nauczyć się działać razem, by przetrwać. Granica między współpracą, a rywalizacją zaczyna się jednak zacierać, prowadząc do niepokojącej, podszytej czarnym humorem gry o dominację i przetrwanie.

Produkcja jest szeroko doceniana za wyraziste połączenie napięcia i humoru, co przełożyło się na wynik 93 proc. „Certified Fresh” w serwisie Rotten Tomatoes. Recenzenci podkreślają narastającą walkę o władzę, zmieniające się sojusze oraz charakterystyczne dla Raimiego połączenie figlarności i grozy. Dzięki imponującym zdjęciom oraz dynamicznej muzyce Danny’ego Elfmana, film oferuje intensywny, oparty na postaciach thriller psychologiczny z przewrotnym pazurem.

W rolach głównych występują Rachel McAdams („Pamiętnik”, „Wredne dziewczyny”, „Czas na miłość”) i Dylan O’Brien („Więzień labiryntu”, „Caddo Lake”).

Film „Pomocy” dostępny jest od piątku 8 maja na platformie Disney+.

