Wstrząsający dokument o Anicie Włodarczyk. Pokaże cenę wielkiej kariery

Nowy dokument o Anicie Włodarczyk pokazuje cenę, jaką płaci się za sportową wielkość. Film „Anita” zadebiutuje 14 maja podczas festiwalu Millennium Docs Against Gravity w warszawskim Kinie Luna.

Anita Włodarczyk bez retuszu. Premiera filmu o gwieździe stadionów

Dokument opowiada historię Anita Włodarczyk nie tylko przez pryzmat sukcesów, ale przede wszystkim codzienności, której kibice zwykle nie widzą. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, rekordzistka świata i jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii polskiego sportu została pokazana bez pomnikowego filtra. Kamera towarzyszy jej podczas przygotowań do mistrzostw świata w Tokio w 2025 roku, zaglądając na treningi, konsultacje z trenerem i fizjologiem oraz do miejsc, do których sportowcy zazwyczaj filmowców nie wpuszczają.

W filmie zobaczymy wielogodzinne treningi, jedenaście sesji tygodniowo i ponad trzydzieści godzin pracy. Są wskaźniki metaboliczne, pomiary tętna i żmudna codzienność, która stoi za kolejnymi rekordami. Są też momenty zwyczajności, kiedy sport schodzi na drugi plan, choć tylko na chwilę.

Duża część zdjęć powstała w japońskim Takasaki, miejscu szczególnie ważnym dla młociarki. To tam przygotowywała się do igrzysk olimpijskich w Tokio i tam wróciła po latach. Orientalna sceneria stała się tłem dla najbardziej osobistych pytań o motywację, samotność i życie po zakończeniu kariery.

Wzruszający wątek Kamili Skolimowskiej. Dla Anity była rywalką, ale też mentorką

Twórcy dokumentu pokazują również początki kariery sportsmenki. Od dzieciństwa w Rawiczu, przez pierwsze treningi rzutu młotem, aż po wejście do reprezentacji Polski. Widzowie usłyszą też o życiu podporządkowanym wyłącznie sportowi. Ponad trzysta dni w roku poza domem, świadoma rezygnacja z życia rodzinnego i związków oraz decyzje, których konsekwencje ciągną się przez całe dorosłe życie.

Jednym z najmocniejszych fragmentów filmu jest wspomnienie Kamili Skolimowskiej. Dla Anity Włodarczyk była nie tylko rywalką, ale też mentorką i autorytetem. To właśnie Skolimowska wspierała ją podczas pierwszych zagranicznych zawodów i miała powiedzieć przed kluczowym rzutem podczas igrzysk w Pekinie: „Dziewczyno, to twój moment, daj z siebie wszystko”.

Twórcy przypominają również tragiczną śmierć mistrzyni olimpijskiej, która zmarła nagle podczas obozu treningowego w 2009 roku. Miała zaledwie 26 lat.

Głównym partnerem produkcji został ORLEN, wspierający Anitę Włodarczyk od szesnastu lat. W dokumencie podkreślono, że współpraca obejmowała zarówno momenty triumfu, jak i trudniejsze etapy kariery, w tym kontuzje oraz powroty do formy. Za reżyserię odpowiada Kasia Grabek, a producentem filmu jest Papaya Films, studio znane z dokumentów o polskich sportowcach, w tym o Robercie Lewandowskim, Wojciechu Szczęsnym czy Jakubie Błaszczykowskim.

