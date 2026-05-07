Polski hit wreszcie w telewizji! Nie przegapcie dzisiaj tej perełki

„Niebezpieczni Dżentelmeni”, kinowy hit Macieja Kawalskiego trafia do telewizji i wszystko wskazuje na to, że wielu widzów zarwie dziś noc dla zakopiańskiej intrygi z Boyem-Żeleńskim i Witkacym w rolach głównych.

„Niebezpieczni Dżentelmeni” – kinowy hit dostępny dla wszystkich telewidzów

Debiut fabularny Macieja Kawalskiego okazał się jednym z największych pozytywnych zaskoczeń w polskim kinie ostatnich lat. Już po trzech weekendach wyświetlania film zgromadził w kinach aż 205 984 widzów i nie zwalniał tempa.

Produkcja została zrealizowana przez Agnieszkę Dziedzic z Koi Studio we współpracy z Leszkiem Bodzakiem i Anetą Hickinbotham z Aurum Film. Film zdobył także Nagrodę Publiczności podczas 38. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Twórcy postawili na wybuchową mieszankę kryminału, inteligentnego humoru i historycznych postaci pokazanych w zupełnie nieoczywistym świetle. W filmie pojawiają się Tomasz Kot, Marcin Dorociński, Andrzej Seweryn oraz Wojciech Mecwaldowski. Aktorzy wcielają się odpowiednio w Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Witkacego, Josepha Conrada i Bronisława Malinowskiego.

Fabuła rozpoczyna się od mocno zakrapianej imprezy zakopiańskiej bohemy. Bohaterowie budzą się z gigantycznym kacem i kompletną luką w pamięci. Problem w tym, że na podłodze znajduje się ciało nieznanego mężczyzny, a do drzwi właśnie dobija się policja.

Rozpoczyna się szalony wyścig z czasem, podczas którego bohaterowie próbują rozwikłać zagadkę tajemniczej śmierci i jednocześnie uniknąć kompromitacji. W tle pojawiają się gangsterzy, artyści, politycy, a nawet Lenin, który akurat odwiedza Poronin. Historia brzmi jak sen po zbyt ambitnym miksie nalewek, ale właśnie w tym tkwi cały urok filmu.

„To nasze Kac Vegas w Zakopanem!”. Widzowie i krytycy zachwyceni filmem

„Niebezpieczni Dżentelmeni” przypadli do gustu również recenzentom.

„Warto było czekać, by w polskiej kinematografii pojawił się taki film. „Niebezpieczni Dżentelmeni” jest filmem śmiesznym, inteligentnym, refleksyjnym i boleśnie aktualnym. Z precyzją Gabrieli Zapolskiej przypomina o społecznej hipokryzji, dulszczyźnie i nierównościach społecznych. A cała sekwencja scen w teatrze, gdzie czuć ducha Tarantinowskich „Bękartów wojny”, powinna znaleźć się w podręcznikach teorii kina jako doskonały przykład parafrazy czy interpolacji filmowej” — pisał Tomasz-Marcin Wrona z TVN24.pl.

„Wreszcie mamy dobrą polską komedię kryminalną. To nasze Kac Vegas w Zakopanem!” — wtórował Hubert Sosnowski z Filmomaniak.pl.

Kiedy emisja „Niebezpiecznych Dżentelmenów” w TV?

Film będzie można zobaczyć już dziś, w czwartek 7 maja o godz. 22:40 na antenie TVN.

