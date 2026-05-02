Polski kryminał znów wstrząśnie widzami. Powrót legendy i krwawa zemsta

„Psy 3. W imię zasad” to trzecia odsłona kultowej serii w reżyserii Władysław Pasikowski. Akcja rozgrywa się niemal 30 lat po wydarzeniach z pierwszej części, a główny bohater – Franz Maurer – wychodzi na wolność po 25 latach więzienia. Świat, do którego wraca, nie ma już wiele wspólnego z rzeczywistością, którą znał. Dawne układy przestały istnieć, a lojalność i „zasady” wydają się pojęciami z innej epoki.

Maurer trafia do współczesnej Warszawy, gdzie szybko przekonuje się, że nikt na niego nie czeka. Wyjątkiem jest rodzina Jakuszyna, który przypomina sobie o dawnych rozliczeniach i domaga się zwrotu pieniędzy.

Los ponownie krzyżuje drogi Franza z Nowym, czyli Waldemarem Morawcem – dziś emerytem i prezesem rady działkowców. Dawny kompan prosi go o pomoc w dramatycznej sprawie zaginięcia syna.

Kryminał, który był i jest komentarzem do codzienności. Leci w TV!

W sprawę włącza się komisarz Witkowski, który nie boi się działać wbrew kolegom z policji. Trop prowadzi do skomplikowanej intrygi, w którą zamieszani są skorumpowani funkcjonariusze. Szybko wychodzi na jaw, że zaginiony nie żyje. Zrozpaczony ojciec poznaje okoliczności śmierci syna i poprzysięga zemstę. Do walki dołącza przyjaciel zmarłego – były snajper zmagający się ze skutkami stresu pourazowego – oraz Franz. W miarę rozwoju wydarzeń bohaterowie odkrywają, że granica między sojusznikiem a wrogiem jest wyjątkowo cienka. Krwawa konfrontacja staje się nieunikniona.

Film był zapowiadany jako wielki powrót kultowej postaci, ale też próba zmierzenia się z obrazem współczesnej Polski. Obok nostalgii za latami 90. pojawiają się wyraźne odniesienia do aktualnych realiów politycznych i społecznych.

„Psy 3. W imię zasad” będzie można zobaczyć w sobotę, 2 maja o godz. 22:00 na antenie Polsat. Dla jednych to powrót do kultowego uniwersum, dla innych raczej zderzenie legendy z rzeczywistością, która dawno przestała być czarno-biała.

