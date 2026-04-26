Mocny thriller polityczny wraca na ekrany. Kiedy obejrzeć?

Wystarczy jeden dobrze zaplanowany zamach, by świat znalazł się na krawędzi katastrofy. „Suma wszystkich strachów” to thriller, który nie daje widzowi chwili wytchnienia i boleśnie przypomina, jak kruche bywa globalne bezpieczeństwo.

Niepokojąco aktualny thriller polityczny. W 2022 był wielkim hitem

Podczas finału futbolowej superligi w Baltimore dochodzi do potężnej eksplozji. Szybko okazuje się, że to nie przypadek, lecz precyzyjnie zaplanowany atak o znacznie szerszym zasięgu. Za zamachem stoi Richard Dressler (Alan Bates), brytyjski arystokrata i przywódca neonazistowskiej organizacji. Jego cel jest prosty i jednocześnie przerażający — doprowadzić do wybuchu trzeciej wojny światowej, prowokując konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Rosją.

Sytuację komplikuje nagła zmiana na Kremlu. Nowym prezydentem Rosji zostaje Nemerov (Ciarán Hinds), polityk, którego działania pozostają zagadką dla Zachodu. W centrum wydarzeń znajduje się Jack Ryan (Ben Affleck), analityk CIA, który jako jeden z nielicznych od dawna obserwuje jego karierę. Wraz z dyrektorem agencji Williamem Cabotem (Morgan Freeman) udaje się do Moskwy, by spróbować załagodzić napiętą sytuację.

Rozmowy nie przynoszą jednak przełomu, a amerykańskie władze — z prezydentem (James Cromwell) na czele — coraz bardziej skłaniają się ku wizji otwartego konfliktu.

„Suma wszystkich strachów”. „Bardzo dobra sensacja” – oceniają widzowie

W obliczu narastającego kryzysu Ryan próbuje powstrzymać spiralę eskalacji. Jego celem jest utrzymanie dialogu między dwoma mocarstwami, bo tylko to może zapobiec globalnej katastrofie. Jednocześnie trwa pościg za ludźmi Dresslera — bezwzględną grupą terrorystów, którzy nie cofną się przed niczym, by doprowadzić swój plan do końca.

„Suma wszystkich strachów” to ekranizacja powieści mistrza gatunku, Tom Clancy. Film łączy dynamiczną akcję z politycznym napięciem, tworząc historię, która mimo upływu lat wciąż brzmi niepokojąco aktualnie. „Bardzo dobra sensacja”, „Dobry pomysł. Mądry” – oceniają widzowie w serwisie Filmweb.

Produkcję będzie można obejrzeć w niedzielę, 26 kwietnia o godz. 20:00 na kanale Stopklatka.

