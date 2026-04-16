Kryminały z tego kraju to prawdziwy rarytas. Dostępne na jednej platformie

Platforma sięga po francuską specjalność i serwuje widzom kolekcję kryminałów, obok których trudno przejść obojętnie.

Festiwal kryminałów w TVP VOD

„Kryminalna Francja” to jedna z najbardziej intrygujących kolekcji dostępnych na platformie TVP VOD. Francuskie produkcje od lat słyną z gęstej atmosfery, mrocznych tajemnic i nagłych zwrotów akcji, które skutecznie podbijają napięcie. Tu każdy detal ma znaczenie, a pozory potrafią mylić.

Widzowie znajdą zarówno klasyczne historie detektywistyczne, jak i nowoczesne thrillery inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Akcja rozgrywa się w różnych zakątkach Francji – od surowych wybrzeży Bretanii po słoneczne Lazurowe Wybrzeże. Wszystkie tytuły dostępne są na platformie TVP VOD w różnych modelach – za darmo, odpłatnie lub w ramach pakietu.

Te thrillery i kryminały warto zobaczyć

„Morderstwa na przylądku”



Na wietrznym wybrzeżu Bretanii odnalezione zostaje ciało starszej kobiety. Choć początkowo wygląda to na nieszczęśliwy wypadek, kapitan Jeremy Meyer zaczyna podejrzewać coś znacznie bardziej niepokojącego. Śledztwo prowadzi go w stronę lokalnej legendy o Ankou – mrocznej postaci związanej ze śmiercią. W sprawę angażuje się również tajemnicza Marie Leroy. Szybko okazuje się, że nie tylko zbrodnia skrywa sekrety.



„Morderstwa na Cote Bleue”



Na malowniczym wybrzeżu Prowansji młoda policjantka Chloe trafia na ślad brutalnej zbrodni. Mężczyzna zostaje zrzucony z mostu, a kluczowy świadek nie mówi całej prawdy. Sprawy dodatkowo komplikują osobiste powiązania – świadek jest związany z matką Chloe. W tej historii nic nie jest jednoznaczne.



„Nie mów nikomu”



Alexandre od lat żyje w cieniu tragedii po śmierci żony. Wszystko zmienia się, gdy otrzymuje wiadomość sugerującą, że kobieta żyje. Wyrusza w niebezpieczną podróż, podczas której musi zmierzyć się z własną przeszłością i potężnym spiskiem. Każdy jego ruch jest obserwowany.



„Komisarz Maigret”



Paryż lat 50. i tajemnica młodej dziewczyny znalezionej martwej w eleganckiej sukni. Komisarz Maigret próbuje ustalić jej tożsamość, zagłębiając się w świat paryskiej bohemy i marginesu społecznego. To stylowy kryminał, w którym liczy się psychologia i detale.



„Morderstwo w...”



Seria „Morderstwa w..." to propozycja dla tych, którzy nie chcą się zatrzymywać. Każda odsłona to nowa para śledczych i kolejna zagadka osadzona w innym regionie kraju. Twórcy łączą współczesne śledztwa z lokalnymi legendami i historią, tworząc wciągającą, różnorodną serię.

