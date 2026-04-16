Międzynarodowa intryga i płomienny romans. Ten thriller to idealny plan na wieczór

Do tego duet gwiazd pierwszej ligi Hollywood. Stacja serwuje widzom sprawdzony przepis na lekki, ale wciągający wieczór przed ekranem.

„Turysta” w TV4. Gwiazdorski duet i kryminalna gra pozorów

„Turysta” z Angeliną Jolie i Johnnym Deppem to opowieść, która zaczyna się od niewinnego flirtu w pociągu, by szybko przerodzić się w niebezpieczną rozgrywkę z udziałem międzynarodowej policji i światowej mafii.

W centrum wydarzeń znajduje się tajemnicza Elise (Angelina Jolie), obserwowana przez Interpol. Wszystko za sprawą jej związku z Alexandrem Pearce’em – przestępcą, który zniknął bez śladu, zmieniając wcześniej wygląd dzięki operacji plastycznej. Jego tropem podąża inspektor Acheson (Paul Bettany) ze Scotland Yardu, działający wbrew woli swojego przełożonego (Timothy Dalton). Na Pearce’a poluje również mafioso Reginald Shaw (Steven Berkoff), którego mężczyzna wcześniej okradł.

Sytuacja komplikuje się, gdy Elise otrzymuje instrukcję, by udać się do Wenecji i w pociągu wybrać mężczyznę o podobnej posturze do Pearce’a. Jej wybór pada na Franka (Johnny Depp), amerykańskiego turystę, który nieświadomie zostaje wciągnięty w śmiertelnie niebezpieczną grę pozorów.

Od tego momentu akcja przyspiesza, a niewinna podróż zamienia się w serię nieprzewidywalnych wydarzeń, w których każdy ruch może mieć poważne konsekwencje.

Thriller z humorem i pocztówkowymi widokami

Reżyser Florian Henckel von Donnersmarck, twórca oscarowego „Życia na podsłuchu”, łączy elementy thrillera, komedii i romansu. Film nie przytłacza, stawiając na lekkość i widowiskowość, a jednocześnie oferuje emocjonujące zwroty akcji.

Na ekranie nie brakuje pościgów, tajemnic i podwójnych gier, a wszystko to rozgrywa się na tle zapierających dech w piersiach plenerów Paryża i Wenecji. Luksusowe hotele, kasyna i pałace tworzą klimat rodem z klasycznych filmów szpiegowskich, a magnetyczna Angelina Jolie i pełen niespodzianek Johnny Depp przyciągają uwagę od pierwszych scen.

„Turysta” z Angeliną Jolie i Johnnym Deppem już w piątek, 17 kwietnia o godz. 20 na antenie Czwórki (TV4).

