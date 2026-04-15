Bestseller powraca w formie nowej adaptacji i to na Prime Video! Ludzie kochają te książki

Prime Video zaprezentowało oficjalną zapowiedź oraz nową serię zdjęć do filmu „Twoja wina: Londyn”, wyczekiwanej 2. części anglojęzycznej, brytyjskiej adaptacji międzynarodowego bestsellera Mercedes Ron – „Trylogii Winnych”. W filmie w ulubione postacie Nicka i Noah wcielają się Asha Banks („Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki”) oraz Matthew Broome („Łowczynie”).

Najbardziej kultowa trylogia powraca. Jest nowy film, niebawem premiera w sieci!

Po wybuchowych wydarzeniach z „Moja wina: Londyn”, Noah i Nick wracają – silniejsi, bliżsi sobie i bardziej zakochani niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak gdy życie zaczyna ciągnąć ich w różnych kierunkach, ich związek staje przed największym jak dotąd wyzwaniem. Noah wyjeżdża do Oksfordu, aby kontynuować naukę, a Nick coraz bardziej pochłonięty jest rosnącymi obowiązkami zawodowymi. Gdy w ich życiu pojawiają się nowe osoby, budząc nieoczekiwane emocje i narastającą zazdrość, na jaw wychodzą pierwsze pęknięcia. Zaufanie zostaje wystawione na próbę, namiętności wybuchają, a więź, którą uważali za niezniszczalną, zaczyna się rozluźniać. Stojąc na rozdrożu, Noah i Nick muszą zdecydować: walczyć o miłość, która ich połączyła… czy zaryzykować jej utratę na zawsze.

W obsadzie najnowszej części zobaczymy także Louisę Binder jako Sophię – piękną i ambitną młodą kobietę, która zaczyna pracę w Leister Enterprises i kieruje swoją uwagę na Nicka; Joela Nankervisa jako Michaela – pewnego siebie i cierpliwego studenta z Oksfordu, który szybko zaprzyjaźnia się z Noah, skrywając przy tym głębsze uczucia; Scarlett Rayner jako Briar – pozornie życzliwą, lecz manipulującą mistrzynię strategii, która zaprzyjaźnia się z Noah na Oksfordzie, mając ukryte motywy; oraz Orlando Normana jako Cruza – prawą rękę Ronniego w świecie nielegalnych wyścigów.

Film „Twoja wina: Londyn” zadebiutuje wyłącznie na Prime Video w czerwcu – w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

