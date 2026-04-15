Kultowy kryminał dziś w telewizji. Polacy kochają ten film

„Chłopcy z ferajny” wracają na ekran, przypominając, dlaczego do dziś uchodzą za jedno z największych osiągnięć kina. Gdzie i kiedy będzie można obejrzeć?

Arcydzieło Scorsesego i przełom w kinie mafijnym

Dzieło Martina Scorsesego od lat uznawane jest za punkt zwrotny w sposobie opowiadania o mafii. „Chłopcy z ferajny” nie tylko zachwycili krytyków, ale też podbili najważniejsze festiwale. W Wenecji reżyser odebrał Srebrnego Lwa, a film zdobył sześć nominacji do Oscara. Jedną ze statuetek zgarnął Joe Pesci za najlepszą rolę drugoplanową.

Z czasem produkcja tylko zyskiwała na znaczeniu. Już dekadę po premierze trafiła do Narodowego Rejestru Filmowego Biblioteki Kongresu USA jako obraz o „znaczeniu kulturowym, historycznym i estetycznym”.

Prawdziwa historia gangstera. Z ulicy na szczyty i samo dno

Fabuła oparta jest na książce Nicholasa Pileggiego „Wiseguy”, która opisuje autentyczne losy Henry’ego Hilla. W filmie, w którego wciela się Ray Liotta, bohater zaczyna jako chłopak na posyłki dla mafii, by z czasem stać się pełnoprawnym członkiem przestępczego świata.

Na jego drodze pojawiają się kluczowe postacie – Jimmy Conway, grany przez Roberta De Niro, oraz impulsywny Tommy DeVito, w którego wcielił się Joe Pesci. Wspólnie uczestniczą m.in. w słynnym napadzie na Lufthansę na lotnisku JFK w 1978 roku. Z czasem życie Hilla zaczyna się jednak sypać. Handel narkotykami, narastająca paranoja i widmo śmierci lub więzienia prowadzą go do ostatecznej decyzji – współpracy z FBI. Zostaje informatorem i trafia do programu ochrony świadków.

„Chłopcy z ferajny”. Gdzie i kiedy obejrzeć?

„Chłopcy z ferajny” to kino, które mimo upływu lat nie straciło nic ze swojej siły. Brutalne, dynamiczne i bezkompromisowe – do dziś stanowi punkt odniesienia dla kolejnych produkcji o mafii. Film będzie można zobaczyć już dziś, w środę 15 kwietnia o godz. 22:00 na antenie Warner TV.

