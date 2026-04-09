Film o Janie Pawle II wchodzi do kin. Takiej premiery dawno nie było

Jak niemal każda historia o Papieżu Polaku. Tym razem jednak nowa produkcja o Janie Pawle II trafi jednocześnie do setek kin, a to w tym segmencie wciąż jest rzadkością.

„Maryja. Matka Papieża”. Opowieść o duchowej więzi Jana Pawła II

Film „Maryja. Matka Papieża” zadebiutuje 17 kwietnia w ponad 160 kinach w całej Polsce. Za dystrybucję odpowiada Rafael Film, który konsekwentnie buduje swoją pozycję w segmencie kina religijnego. Poprzednia produkcja firmy, „Najświętsze Serce”, przyciągnęła do kin blisko 250 tys. widzów, co tylko potwierdza, że tego typu historie mają w Polsce swoją wierną publiczność.

Nowy film skupia się na relacji Jan Paweł II z Maryją, ukazując ją jako osobistą i żywą więź, która towarzyszyła papieżowi zarówno w życiu prywatnym, jak i podczas pontyfikatu. W filmie Maryja nie jest jedynie adresatką papieskiego „Totus Tuus”, lecz przede wszystkim prawdziwą Matką i przewodniczką nieustannie obecną w przełomowych i dramatycznych momentach XX wieku oraz w osobistych zmaganiach Karola Wojtyły. Szczególne miejsce zajmuje wątek objawień fatimskich i ujawnionej przez papieża III Tajemnicy Fatimskiej, odnoszącej się do zagrożenia ze strony Rosji i duchowej walki toczącej się w świecie.

„Maryja. Matka Papieża” ukazuje wyraźnie, że duchowa droga św. Jana Pawła II wyrastała z głęboko zakorzenionej polskiej maryjności, z wiary narodu, który przez wieki zawierzał swoje losy Matce Bożej. Papież nie tylko z tej tradycji wyrósł, lecz także nadał jej nowy, uniwersalny wymiar, ukazując światu maryjność jako drogę zawierzenia, odwagi i nadziei.

Twórcy zdecydowali się przy tym na połączenie elementów dokumentalnych z bardziej przystępną narracją, dzięki czemu produkcja ma trafić nie tylko do widzów religijnych, ale także do szerszej publiczności.

Film nie tylko dla wierzących. Momenty kluczowe historii

Realizacja filmu odbywała się w kilku symbolicznych lokalizacjach. Ekipa pracowała m.in. w Fatima, Watykan i Rzym, a także w Polsce – w Gietrzwałd, Częstochowa oraz Wadowice. Dobór miejsc nie jest przypadkowy. To właśnie one od lat stanowią ważne punkty odniesienia dla historii Kościoła i samego papieża.

Twórcy podkreślają, że „Maryja. Matka Papieża” nie ma być wyłącznie religijną opowieścią. Film stawia również na uniwersalne tematy: poszukiwanie sensu, nadziei i duchowej drogi we współczesnym świecie. Czy to wystarczy, by przyciągnąć także widzów spoza tej niszy? To już jak zwykle zweryfikuje box office. Premiera w kinach 17 kwietnia 2026 roku.

