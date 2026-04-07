Ten film rozbił bank. Kosmiczny weekend otwarcia

Nintendo i Hollywood znowu zrobiły to, co lubią najbardziej: wzięły kultową markę i zamieniły ją w maszynkę do drukowania pieniędzy.

Rekordowe otwarcie. Wyniki, które robią wrażenie

Nowa animacja od Illumination i Universal bije wszelkie, nawet kosmiczne rekordy. W ciągu trzech dni film zarobił, jak podaje branżowy portal Deadline, 131,7 mln dolarów, a po pięciu dniach wynik wzrósł do 190,8 mln dolarów. Sama niedziela dołożyła 32,7 mln dolarów.

Globalnie produkcja osiągnęła już 372,5 mln dolarów, co czyni ją drugim najbardziej dochodowym filmem w historii adaptacji gier Nintendo – tuż za „The Super Mario Bros. Movie” z 2023 roku.

Za granicą film zgarnął 182,4 mln dolarów w 80 krajach, wyświetlany w ponad 23 500 lokalizacjach i na 54 000 ekranach. W USA i Kanadzie, od środy do Wielkanocy, dołożył około 190 mln dolarów. Krótko mówiąc: kasa się zgadza aż za bardzo.

„Działa w swojej własnej galaktyce”

Sukces produkcji nie zaskoczył branży, ale skala już tak. Paul Dergarabedian z Comscore podsumował to bez zbędnej skromności. „Seria ta działa w swojej własnej galaktyce pod względem potencjału kasowego, wykorzystując swoją cenioną własność intelektualną i czerpiąc korzyści z sukcesu filmu z 2023 roku, który wygenerował ogromną popularność, zwiększając w ten sposób potencjał kasowy w weekend otwarcia. Będziemy oczekiwać, jak to się mówi w żargonie gier wideo, że ten film znacząco podniesie poziom box office'u nie tylko w tygodniu otwarcia, ale przez cały kwiecień, wkraczając w niezwykle ważny letni sezon filmowy”.

Trudno się z nim nie zgodzić, choć branża filmowa pewnie i tak udawała, że „to było do przewidzenia”.

„Super Mario Galaxy Film”. Stałe miejsce w historii pop kultury i show-biznesu

Fabuła kontynuacji rozwija wydarzenia po pokonaniu Bowsera i uratowaniu Brooklynu. Tym razem Mario i Luigi muszą zmierzyć się z nowym zagrożeniem – sojuszem Wario i Bowsera Jr. Syn Bowsera nie zamierza pogodzić się z porażką ojca i planuje przywrócić potęgę swojej rodziny. Bracia, wspierani przez przyjaciół i Yoshiego, wyruszają w międzygwiezdną podróż, przemierzając kolejne planety, by powstrzymać jego plany.

Polska premiera filmu została zaplanowana na 10 kwietnia 2026 roku, ale „Super Mario Galaxy Film” już teraz zapisuje się w historii nie tylko kina, ale też całej pop kultury i show-biznesu:

To największe globalne otwarcie 2026 roku (stan na 5 kwietnia) i jedna z nielicznych animowanych serii, których dwa filmy przekroczyły 350 mln dolarów wpływów na świecie.

Produkcja może się też pochwalić piątym największym globalnym otwarciem w historii animacji oraz czwartym największym otwarciem filmu animowanego MPA wszech czasów.

Dla studia Illumination to drugi najlepszy wynik w historii, a dla Universal – piąte największe otwarcie globalne. W praktyce oznacza to jedno: Mario nadal rządzi.

