Ma ocenę 7,2/10 i jest jedną z najlepszych komedii PRL-u. Polacy nie pożałują

Co nam pozostaje, kiedy nie wyjdzie ani Plan A, ani Plan B? „Wyjście awaryjne”! Komedia, która pod płaszczykiem humoru bezlitośnie punktuje obyczajowe absurdy PRL-u – i robi to tak celnie, że do dziś bawi kolejne pokolenia widzów.

„Wyjście awaryjne” to polska komedia z 1982 roku w reżyserii Romana Załuskiego. W centrum wydarzeń znajduje się Jadwiga Kolędowa (zmarła niedawno niezapomniana Bożena Dykiel) – energiczna naczelnik małej gminy, która przywykła do kontrolowania nie tylko lokalnej rzeczywistości, ale i życia swojej rodziny.

Spokojne życie bohaterki wywraca się do góry nogami, gdy dowiaduje się, że jej córka Dorota (Maria Gładkowska) jest w ciąży. Problem w tym, że dziewczyna nie zamierza zdradzić, kto jest ojcem dziecka. Dla Kolędowej, znanej działaczki, wizja skandalu staje się nie do przyjęcia.

Zdeterminowana kobieta wpada na plan, który ma uratować reputację rodziny. Postanawia znaleźć córce „tymczasowego” męża – kogoś, kto po odpowiednim wynagrodzeniu zgodzi się na rozwód.

W realizację tego pomysłu zostaje zaangażowany jej uległy mąż (Jerzy Michotek), który sprowadza z miasta Bronka (Andrzej Golejewski), rzekomego redaktora. Szybko okazuje się jednak, że mężczyzna ma za sobą kryminalną przeszłość.

Z czasem sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli – Dorota i Bronek, początkowo zdystansowani, zaczynają darzyć się uczuciem. Kulminacja następuje podczas wesela, gdy wychodzi na jaw, że młodzi wcale nie planują rozstania.

Film w krzywym zwierciadle pokazuje rzeczywistość prowincji lat 80., gdzie pozory mają większe znaczenie niż prawda. Lokalna elita – naczelnik, komendant MO czy lekarz – robi wszystko, by ukryć własne słabości i zachować nienaganny wizerunek.

To właśnie ta bezkompromisowa satyra sprawia, że „Wyjście awaryjne” do dziś pozostaje aktualne. Produkcja obnaża mechanizmy rządzące społecznością, w której najważniejsze jest „co ludzie powiedzą”.

Nie bez powodu kultowy status zyskała rola Bożeny Dykiel. Jej słowa „Podłość ludzka nie zna granic!” na stałe zapisały się w popkulturze i do dziś funkcjonują jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych cytatów z polskiego kina.

Film uchodzi za jedną z najpopularniejszych komedii PRL-u. Według użytkowników Filmwebu zdobył ocenę 7,2/10 przy ponad 36 tysiącach głosów i regularnie wraca na anteny telewizyjne.

To lekka, ale trafna opowieść o absurdach epoki, wzbogacona o wyraziste postaci i ponadczasowy humor, który nie traci na aktualności. Film „Wyjście awaryjne” zobaczymy w niedzielę, 29 marca o godz. 21:25 na antenie TVN.

Czytaj też:

„Klan” bez legendarnej postaci? Aktorka straciła cierpliwośćCzytaj też:

Bill Cosby zapłaci miliony. To go pogrąży?