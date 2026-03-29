To jeden z najlepszych thrillerów kryminalnych, jakie powstały. Jest piekielnie wciągający

„Kolekcjoner kości” to thriller, który mimo upływu lat wciąż trzyma w napięciu i nie pozwala oderwać wzroku od ekranu. Dziś mamy okazję go sobie przypomnieć.

Ten thriller z Denzelem Washingtonem to klasa sama w sobie. Ludzie go kochają

„Kolekcjoner kości” (oryg. „The Bone Collector”) to film z 1999 roku w reżyserii Phillipa Noyce’a, oparty na powieści Jeffery’ego Deavera. W rolach głównych występują Denzel Washington jako sparaliżowany kryminolog Lincoln Rhyme oraz Angelina Jolie jako młoda policjantka Amelia Donaghy.

Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku, gdzie dochodzi do serii brutalnych morderstw. Początkowo ofiarami są bezdomni, przez co sprawa nie wzbudza większego zainteresowania władz. Sytuacja zmienia się, gdy giną wpływowi biznesmeni, a w mieście wybucha panika.

Jednym z nielicznych, którzy mogą powstrzymać sprawcę, jest Lincoln Rhyme – były detektyw i światowej klasy kryminolog. Po tragicznym wypadku jest niemal całkowicie sparaliżowany i przykuty do łóżka. Pogrążony w depresji, traci sens życia, jednak propozycja poprowadzenia śledztwa staje się dla niego impulsem do działania.

Rhyme podejmuje się sprawy pod warunkiem, że jego partnerką zostanie Amelia Donaghy – ambitna i inteligentna policjantka, która jako pierwsza natrafiła na ciało jednej z ofiar. Wspólnie zaczynają analizować kolejne tropy, szybko odkrywając, że morderca prowadzi z nimi niebezpieczną grę.

Zabójca nie działa przypadkowo – na miejscach zbrodni pozostawia makabryczne ślady, które mają naprowadzić śledczych na jego trop. Każda wskazówka to część skomplikowanej układanki, w której detale, takie jak kości czy mikroskopijne ślady, odgrywają kluczową rolę.

Śledztwo zamienia się w wyścig z czasem. Rhyme, mimo fizycznych ograniczeń, prowadzi dochodzenie głosowo, udowadniając, że siła umysłu może przewyższyć ograniczenia ciała. Współpraca z Amelią nie tylko przybliża ich do rozwiązania zagadki, ale też przywraca mu wolę życia.

Przebój filmowy pięknie pokazuje znaczenie współpracy i determinacji w obliczu zła. To historia o tym, jak wiedza, doświadczenie i zaufanie mogą stać się najpotężniejszą bronią. Jednocześnie produkcja wpisuje się w nurt klasycznych thrillerów kryminalnych, gdzie napięcie budowane jest poprzez stopniowe odkrywanie kolejnych elementów układanki.

Kiedy i gdzie oglądać „Kolekcjonera kości”?

Choć film bywał krytykowany za pewne uproszczenia, zyskał uznanie dzięki atmosferze i chemii między głównymi bohaterami. Na całym świecie zarobił ponad 151 milionów dolarów, stając się jednym z popularniejszych thrillerów końca lat 90.

Film zostanie wyemitowany w niedzielę, 29 marca o godz. 21:00 na kanale Polsat Film.

