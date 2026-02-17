Te koty podbiły filmy i seriale. Lista hitów na Światowy Dzień Kota
Te koty podbiły filmy i seriale. Lista hitów na Światowy Dzień Kota

17 lutego obchodzimy Światowego Dnia Kota
Od lat kradną show w kinie i telewizji. Dziś mają swoje święto na całym świecie. Z tej okazji przypominamy najsłynniejsze filmowe i serialowe koty.

17 lutego miłośnicy tych futrzaków obchodzą Światowy Dzień Kota. To symboliczna data, która skłania nie tylko do rozpieszczania mruczących domowników, lecz także do refleksji nad fenomenem ich natury.

Koty w popkulturze

Kot od wieków fascynuje ludzi – niezależnością, przenikliwością spojrzenia, szóstym, a nawet dziewiątym zmysłem, zdolnością odnajdywania się w niemal każdych warunkach. Czyż można się dziwić, że ludzie błyskawicznie chwycili za rysiki, pióra i pędzle, by uwieczniać tak niezwykłą postać na kartach powieści, płótnach, freskach, a kiedy nastała era X muzy i na celuloidowej taśmie?

Zliczenie wszystkich — i to tylko znaczących! — wystąpień kota w sztuce przekroczyłoby nie tylko nasze możliwości, ale i najtęższe maszyny Sztucznej Inteligencji. Cóż ona zresztą może wiedzieć o kotach? Wystarczająco trudno zebrać najsłynniejsze, najciekawsze, najbardziej oryginalne kreacje kotów w filmach i serialach. Wśród nich są takie arcydzieła jak musical „Koty”, kultowy Kot z Cheshire z „Alicji w Krainie Czarów”, guru lenistwa i obżarstwa Garfield, mistrzowie drugiego planu, którzy pojawiają się na chwilę i kradną cały show, a nawet produkcje oparte na faktach. Oto skrótowy — z konieczności — subiektywny top kocich filmów i seriali. Niech im micha zawsze pełna będzie i ogon z radości na sztorc, nie tylko w Światowy Dzień Kota!

Najsłynniejsze filmowe koty. Z okazji Światowego Dnia Kota

„Kot w butach”

Animowana przygoda zaczyna się w „Shrek 2”, gdzie sprytny kocur w butach dołącza do ekipy. Później doczeka się własnych hitów jak „Kot w Butach: Ostatnie życzenie”. To fechtujący awanturnik z zabójczym spojrzeniem, który łączy humor z akcją. Kot jest gwiazdą – sojusznikiem Shreka i protagonistą solowych filmów, gdzie przeżywa epicką podróż sprytnego i odważnego bohatera.

Tom z „Tom i Jerry”

Ponadczasowa klasyka studia Hanna-Barbera o niekończącej się pogoni kota za myszą, z gagami bez słów, które podbiły świat. Doczekała się pełnometrażowych animacji i restartów. Tom, choć wiecznie przegrywa, jest równorzędnym bohaterem – jego szalone plany i katastrofy tworzą esencję komedii slapstickowej.

„Garfield”

Pomarańczowy leniuch i żarłok z komiksów ożył również na ekranie, m.in. w serialach jak „Garfield and Friends” oraz filmach live-action. Uwielbia lasagne, gardzi poniedziałkami i rzuca sarkastyczne komentarze na życie z Jonem i psem Odiem. Garfield napędza całą historię swoimi kaprysami – to on dyktuje tempo humoru i relacji rodzinnych.

„Koty”, musical

Filmowa adaptacja musicalu Andrew Lloyda Webbera z 2019 roku w reżyserii Toma Hoopera. Młoda kotka Victoria trafia do świata Jellicle'ów – klanu kotów, które podczas corocznego Balu Jellicle wybierają jednego spośród siebie, by ten udał się do Heaviside Layer i otrzymał nowe życie. „Koty” to opowieść m.in. o potrzebie należenia do społeczności, odkupieniu i akceptacji odmienności. Historia podkreśla znaczenie wybaczenia, integracji wykluczonych oraz jedności.

„Aryskotraci”

"Aryskotraci" to animowany film Disneya z 1970 roku. Bogata pani Adelajda zapisuje cały majątek swojej kotce Duchess i jej kociętom (Marie, Toulouse, Berlioz), co wkurza lokaja Edgara – porywa je i porzuca na prowincji. Z pomocą szarmanckiego kocura Thomasa O'Malleya wracają do Paryża po przygodach, a Edgar ląduje w Timbuktu.

Koty w „Sandmanie”

Animowany, specjalny odcinek hitu Netflixa. Syjamska kotka śni o świecie, w którym koty rządzą ludźmi. Kotka-narratorka prowadzi wizję alternatywnej historii – jej marzenie inspiruje rebelię zwierząt.​

Salem

Magiczna seria komediowa dla nastolatek, w którym niebagatelną rolę odgrywa Salem – czarny kot, były czarnoksiężnik ukarany za wygórowane ambicje, popisujący się teraz złośliwymi ripostami. Salem jest komicznym doradcą Sabriny, a zarazem źródłem wielu kłopotów.

„Obcy – ósmy pasażer Nostromo”

W klasycznym horrorze science fiction kot Jonesy jest maskotką załogi statku Nostromo. Jego obecność potęguje napięcie – sceny poszukiwania zwierzęcia w klaustrofobicznych korytarzach zwiększają dramaturgię i podkreślają zagrożenie ze strony obcego organizmu.

Kot z Cheshire Cat – „Alicja w Krainie Czarów”

Kot z Cheshire to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci animacji Disneya. Jego enigmatyczne wypowiedzi i zdolność znikania czynią go przewodnikiem po absurdalnym świecie przedstawionym w kultowej powieści.

„Kot Prot”

Produkcja filmowa animowana oparta na kultowej książce Dr. Seussa "Kot w kapeluszu". Figlarny Kot Prot w pasiastym kapeluszu pomaga rodzeństwu Gabby i Sebastianowi w przeprowadzce do nowego miasta, siejąc chaos i magię, ale też ucząc przy okazji.

„Śniadanie u Tiffany’ego”

Bezimienny kot należący do Holly Golightly jest symbolicznym odbiciem jej charakteru – niezależny, nieoswojony, wymykający się definicjom. Finałowa scena z kotem w deszczu należy do najbardziej pamiętnych momentów kina romantycznego.

„Harry Potter i Kamień Filozoficzny”

W ekranizacji powieści J.K. Rowling koty pojawiają się jako zwierzęta magiczne. Pani Norris, należąca do Argusa Filcha, pełni funkcję „strażnika” Hogwartu. Z kolei Krzywołap Hermiony odgrywa istotną rolę w wątku z Syriuszem Blackiem w kolejnych częściach serii.

„Catwoman”

Film z 2004 roku z Halle Berry w roli głównej. Opowiada o nieśmiałej projektantce Patience Phillips, która odkrywa aferę w firmie kosmetycznej, zostaje zamordowana, a potem wskrzeszona przez mistycznego kota, zyskując nadludzkie zdolności kota. Staje się superbohaterką Catwoman, walcząc z korporacją i balansując między dobrem a złem.

„Kot Bob i ja”

Brytyjski film z 2016 roku oparty na prawdziwej historii Jamesa Bowena (Luke Treadaway). Opowiada o ulicznym grajku i byłym narkomanie, którego życie odmienia rudy kot Bob – kot pomaga mu wyjść z uzależnienia, zdobyć popularność i odbudować relacje z bliskimi. Czytaj też:
Źródło: WPROST.pl