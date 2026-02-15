7 tytułów, w tym 6 Netfliksa. Najlepsze filmy początku 2026 roku

Początek 2026 roku przyniósł na platformach streamingowych sporo premier, ale tylko część z nich rzeczywiście zebrała dobre oceny widzów i krytyków. Właśnie na nich skupia się to zestawienie. Dominują tu produkcje Netfliksa, które – niezależnie od gatunku – wyróżniają się solidnym odbiorem i ponadprzeciętnymi notami. To nie lista „najważniejszych filmów roku”, ale przegląd tych tytułów, które na ten moment wypadają najlepiej na tle innych nowości dostępnych na streamingach. Jeśli szukasz sprawdzonych seansów z pierwszych miesięcy 2026 roku, poniżej znajdziesz konkretne propozycje warte uwagi.

Najlepiej oceniane filmy początku 2026 roku na streamingach

„Królowa szachów” (Netflix)



Dwunastoletnia Węgierka marzy o podboju zdominowanego przez mężczyzn świata międzynarodowych szachów. Judit Polgár prze na szczyt, a jej celem jest pokonanie mistrza świata – Garriego Kasparowa. Podczas swojej 15-letniej podróży odkrywa, że ani upór, ani genialny umysł nie wystarczą, by zostać jedną z najlepszych szachistek wszech czasów.



„List do mojej młodości” (Netflix)



W pewnym sierocińcu starszy opiekun stawia czoła wybrykom zbutowanego wychowanka, z którym w końcu się zaprzyjaźnia. Gdy chłopiec poznaje tragiczną przeszłość opiekuna, musi wraz przyjaciółmi ścigać się z czasem, by ocalić mężczyznę przed nadciągającą tragedią.



„Porwanie: Elizabeth Smart” (Netflix)



Wcześnie nad ranem 5 czerwca 2002 r. 14-letnia Elizabeth Smart została porwana ze swojej sypialni w Salt Lake City w amerykańskim stanie Utah. Od tego momentu rozpoczęły się jedne z najintensywniejszych i zakrojonych na najszerszą skalę poszukiwań w dziejach USA.



„Fałszerz” (Netflix)



Rzym, lata 70. XX wieku. Toni przybywa do stolicy uzbrojony jedynie w talent malarski i marzenie o karierze wielkiego artysty. Jednak apetyt na życie, przeznaczenie, a może ironia losu prowadzą go w inną stronę: zostaje nie tylko najlepszym fałszerzem sztuki wszech czasów, ale też centralną postacią najbardziej tajemniczych afer we Włoszech.



„Ekipa wyburzeniowa” (Prime Video)



Dwaj skłóceni ze sobą przyrodni bracia, Jonny (Jason Momoa) i James (Dave Bautista), zostają zmuszeni do ponownego spotkania po tajemniczej śmierci ojca. Gdy próbują odkryć prawdę, a lojalność zostaje wystawiona na próbę, na jaw wychodzą skrywane sekrety, które odsłonią spisek grożący rozbiciem ich rodziny. Razem są gotowi WYBURZYĆ wszystko, co stanie im na drodze. Akcja filmu, którego reżyserem jest Ángel Manuel Soto ("Blue Beetle") osadzona jest na ulicach Hawajów. W pozostałych rolach występują m.in. Claes Bang, Jacob Batalon, Stephen Root oraz Morena Baccarin.



„Ludzie, których spotykamy na wakacjach” (Netflix)



Poppy to wolny duch. Alex lubi planować. Po latach wspólnych wakacji tych zupełnie do siebie niepodobnych dwoje zastanawia się, czy mogliby się w sobie zakochać.



„Łup” (Netflix)



Grupa policjantów z Miami odkrywa w zapuszczonej melinie miliony dolarów, co szybko sprawia, że tracą do siebie zaufanie. A kiedy o rozmiarze znaleziska dowiadują się ludzie z zewnątrz, wszystko staje pod znakiem zapytania — i nie wiadomo już, komu można zaufać.

