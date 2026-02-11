Głośny film Agnieszki Holland w sieci. Był polskim kandydatem do Oscara

Film „Franz Kafka” to biograficzna wariacja na temat jednego z najważniejszych pisarzy XX wieku. Autor znany ze szkolnej lektury, prażanin żydowskiego pochodzenia, prekursor literackiego egzystencjalizmu, dzięki dziełom takim jak „Proces” czy „Metamorfozy” trwale zapisał się w europejskiej kulturze. Jego twórczość wciąż wzbudza emocje i inspiruje twórców na całym świecie.

Nic dziwnego, że Kafka stał się inspiracją dla Agnieszki Holland – ogromnej entuzjastki czeskiej kultury. W swoim filmie reżyserka przedstawia losy pisarza inaczej niż w tradycyjnym dramacie biograficznym. W jej ujęciu życiorys autora również jest najważniejszy, ale stanowi też punkt wyjścia do szerszej refleksji nad dzisiejszym światem. Film porusza m.in. temat wegetarianizmu, niemożności poznania drugiego człowieka czy problemów kapitalizmu.

Najnowszy film Agnieszki Holland trafia na VOD. O czym opowiada?

„Franz Kafka – młody człowiek uwięziony w koszmarze biurokratycznej codzienności, przypominającej dzisiejszą rzeczywistość pracowników wielkich korporacji. Wegetarianin z wyboru – zanim stało się to powszechne. Syn despotycznego ojca uwikłany w kruche relacje z kobietami. Pogrążony w egzystencjalnym kryzysie na długo przed tym, kiedy samotność stała się efektem ubocznym mediów społecznościowych. Niezrozumiany, pełen lęków, uciekał w świat ironii, absurdu i wyobraźni, tworząc dzieła, które uczyniły go jednym z najwybitniejszych pisarzy XX wieku” – czytamy w opisie produkcji.

„Franz Kafka” zdobył Srebrne Lwy na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na tym samym festiwalu film Agnieszki Holland nagrodzono też za zdjęcia (Tomasz Naumiuk), charakteryzację (Gabriela Polakova) i główną rolę męską (Idan Weiss). Produkcja brała udział m.in. w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastián i była na szortliście do Europejskich Nagród Filmowych (w kategorii Najlepszy aktor).

Film będzie dostępny od 13 lutego w serwisie TVP VOD jako produkcja premium – odpłatnie, w modelu TVOD.

